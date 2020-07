Un nouveau trajet d'hébertisme à Rimouski

Le parcours d'hébertisme, évalué à 150 000 dollars, est un des projets gagnants du deuxième budget participatif de la Ville de Rimouski.

Le terrain de jeux permet aux enfants et aux adolescents de s'aventurer sur des ponts suspendus, des câbles d'équilibre et des filets d'escalades.

Une tyrolienne, une glissade et une seconde structure d'escalade seront aussi ajoutées sur le site en août, lors de la deuxième phase du projet.

L'instigatrice du projet, Anja Kreysch, est originaire de Berlin en Allemagne. Elle explique qu'elle s'est inspirée des parcours d'hébertisme qui existent dans son pays d'origine pour soumettre son idée. Pour elle, il était important de créer un espace d'amusement où les parents et les jeunes puissent être actifs.

À Rimouski, on a beaucoup de terrain de jeux qui sont pour les plus petits. Nous les parents, on doit rester assis autour du terrain de jeux pour regarder nos enfants. Je trouvais ça un peu plate, parce qu'en Allemagne on pouvait le faire avec les enfants! Et maintenant, on peut faire ça ici.

Anja Kreysch, l'instigatrice du projet