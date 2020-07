Des bacs bruns pour tous d'ici 2025

Le gouvernement provincial souhaite ainsi réduire de moitié la quantité de matières organiques enfouies d’ici 2030.

Au Lac-Saint-Jean, l'ensemble des municipalités est déjà desservi par la Régie des matières résiduelles et ce, depuis plus de dix ans.

La MRC Fjord-du-Saguenay suivra le mouvement dès le mois d'octobre. Mais le grand défi jusqu’à présent était de trouver une solution pour le transport à cause de l’étendue du territoire.

De Petit-Saguenay jusqu'à Bégin-Larouche c'est un grand territoire. C'est le transport qui est plus dispendieux, c'est plus difficile mais quand-même, pour nous, c'était très important que les matières organiques soient un problème à régler. Gérald Savard, préfet de la MRC Fjord-du-Saguenay

Gérald Savard n’est pas inquiet concernant l’adaptation de la population avec ce nouveau bac.

Je me rappellerai toujours du bac bleu. Il y a plusieurs années, les gens ne s'en servaient pas beaucoup. Aujourd'hui dans la rue, on voit des bacs bleus d'un bout à l'autre toujours bien droits, les gens semblent aimer le faire. Avec le bac brun ça va être la même chose, c'est une question de changement , raconte-t-il.

La population régionale semble généralement en faveur d'un tel investissement par le gouvernement québécois.

Moi je trouve ça intéressant comme initiative, je pense qu'on est rendu là. Même qu'on a même tardé au Saguenay , affirme une citoyenne interrogée par Radio-Canada.

J'aimerais vraiment être mieux informée et si on est bien informé et que ça a du bon sens, c'est sur que je vais adhérer , spécifie une passante.

À Saguenay, l'arrivée des bacs bruns est prévue en 2022, mais le conseil municipal pourrait accélérer le processus.

Depuis près de deux ans, la Ville de Saguenay a entamé l'arrivée du bac brun dans les ménages. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Si pour nous on voit que c'est possible de faire plus vite, de pouvoir l'implanter plus rapidement, on procédera, si c'est la volonté du conseil , explique la mairesse de Saguenay Josée Néron.

Toutefois la mairesse a indiqué que si au niveau financier il n’y a pas d'avantages à aller plus rapidement, la formule restera la même à Saguenay pour l’arrivée du bac brun.

À lire aussi : Des bacs bruns pour tous les Québécois d'ici 2025

Avec les informations de Philippe L'Heureux.