Éric Duhaime quitte la station de radio FM93

Celui qui était auparavant animateur à Radio X a annoncé son départ lors de la dernière émission qu’il animait avant ses vacances estivales.

Les prochaines secondes vont être les plus difficiles pour moi depuis très longtemps, car je sais que je vais briser le cœur de certains et certaines d’entre vous, avec qui j’ai tissé beaucoup de liens , a-t-il déclaré en commençant son émission.

Une décision réfléchie

Éric Duhaime a tenu à souligner qu’il n’avait pas été poussé vers la sortie par la direction du FM93 et que ses cotes d’écoute n’avaient pas baissé. Il a expliqué qu’il préférait tirer sa révérence plutôt que de continuer son émission sans être heureux.

La raison de mon départ est simple. Au cours des cinq dernières années, j’ai changé sept fois d’émissions, de coanimateurs, de cases horaires. [...] On me proposait encore deux autres changements au cours des six prochains mois. Et, moi, la coupe était pleine. J’ai assez changé; pour moi, la radio est un média d’habitudes , a-t-il dit, indiquant qu’il n’aimait pas le changement par définition.

Souvent critiqué pour ses propos, l’animateur est revenu sur ses années passées au micro du FM93.

Avoir un micro n’est pas un droit, mais un privilège. Je n’ai pas toujours fait de bonnes choses, j’en suis conscient; je n’ai pas toujours dit des choses intelligentes [...]. Mais j’ai toujours été sincère par rapport à vous et à ce que j’avais à dire, et j’ai fait de mon mieux. Éric Duhaime

Éric Duhaime a ajouté qu’il n’avait pour le moment aucun projet précis pour la suite de sa carrière. Je n’ai aucune idée de ce que l’avenir me réserve, mais je ne suis pas inquiet. J’ai plusieurs cordes à mon arc , a-t-il précisé, ajoutant qu’il compte passer les prochaines semaines dans son chalet.