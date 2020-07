Les sculptures de Victor Cicansky sont de retour au Musée d’art de Charlottetown

L’exposition Victor Cicansky : L’univers d’un jardinier accueille de nouveau des visiteurs au Musée d’art du Centre des arts de la Confédération, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les œuvres resteront en exhibition tout l’été.

Le Centre des arts de la Confédération, à Charlottetown, a fermé ses portes le 17 mars, à la suite de l’éclosion de la pandémie de COVID-19 au Canada.

Le Musée d’art a repris ses activités le 16 juin.

Le Centre des arts de la confédération de Charlottetown est resté fermé durant environ trois mois, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Shane Ross

Victor Cicansky : un passionné du jardinage

L’exposition dresse un portrait de l’œuvre du sculpteur Victor Cicansky, originaire de la Saskatchewan.

Plus de 100 œuvres en céramique et en bronze mettent en évidence l’intérêt de l’artiste envers l’écologie urbaine et l’environnement.

Dans ses sculptures, Victor Cicansky reproduit les formes de légumes, de branches d’arbre et d’autres éléments de la nature tout en donnant une touche humoristique aux pièces.

L'oeuvre « Parlant jardin », de Victor Cicansky. La pièce a été créée en 1987. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

La plupart des œuvres de l’exposition datent des années 1980.

Des sculptures plus anciennes de Cicansky montrent l’évolution de l’œuvre de l’artiste au fil des années.

La sculpture « Bocals avec couvercles », de Victor Cicansky, date de 1967. Le visuel sobre de cette pièce se contre-pose au style surréaliste et coloré retrouvé dans les œuvres les plus récentes de l’artiste. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Après avoir quitté l’école à l’âge de 16 ans, Victor Cicansky s’est consacré à la création artistique.

Son intérêt envers l’artisanat et la décoration sont représentés dans certaines pièces en exhibition.

La sculpture « La femme de Moose Jaw », de Victor Cicansky, créée en 1974, en exposition au Musée d'art du Centre des arts de la Confédération, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le Musée d’art du Centre des arts de la Confédération de Charlottetown est ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 17 h durant l’été.

L’entrée se fait en échange d'un don.

La capacité du Musée d’art reste limitée à 15 personnes, compte tenu des consignes des autorités de santé publique de la province.