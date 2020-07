Les Néo-Brunswickois encouragés à économiser l’eau

En raison de la vague de chaleur et des faibles précipitations des dernières semaines, le niveau des eaux est inférieur à la normale partout au Nouveau-Brunswick, selon le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux de la province. Les Néo-Brunswickois sont donc encouragés à économiser l’eau.

Nous tenons souvent l’eau pour acquise vu que le Nouveau-Brunswick a la chance d’avoir de nombreuses sources d’eau pure , a déclaré Jeff Carr, ministre de l’Environnement, dans un communiqué vendredi. Cependant, les gens devraient chercher à réduire leur consommation d’eau, que cette eau provienne d’un puits privé ou d’un réseau municipal.

Déjà, à la fin du mois de juin, les débits des cours d’eau étaient inférieurs à la normale dans la plupart des régions de la province, selon le gouvernement.

Or, les mois de juillet, août et septembre sont généralement les mois où le débit des eaux est le plus bas. Le pire de la saison, en ce qui concerne les réserves d'eau, pourrait donc être à venir.

Comment économiser l’eau?

Les autorités de la province suggèrent quelques façons d’économiser l’eau :

éviter de laver les véhicules ;

éviter d’arroser les pelouses ;

éviter de remplir les piscines ;

utiliser les machines à laver et les lave-vaisselle lorsqu’ils sont pleins ;

prendre des douches rapides ;

envisager de modifier la plomberie, notamment en installant des robinets à faible débit ;

et vérifier si les robinets et les toilettes fuient et les réparer au besoin.

Des renseignements plus détaillés concernant les niveaux d’eau dans la province sont disponibles sur le site web d’information sur les réserves d'eau au Nouveau-Brunswick  (Nouvelle fenêtre) .