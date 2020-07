27 arrestations pour vols de pièces automobiles à Hamilton

La police de Hamilton a procédé à 27 arrestations et à 68 accusations criminelles à la suite d’une enquête de deux semaines visant des vols de convertisseurs catalytiques.

Selon le Service de police de Hamilton, ces pièces automobiles sont généralement ciblées pour la valeur de leurs métaux .

Parmi ceux-ci, le palladium est souvent utilisé dans les systèmes d’échappement de véhicules. L’usage de ce métal précieux a en effet explosé à l'international alors que sa valeur a surclassé celle de l’or en 2019.

Ces composantes automobiles sont rapidement devenues la proie des cambrioleurs.

Selon la police de Hamilton, la valeur des dommages causés par le retrait d’un convertisseur catalytique dépasse généralement celle de la pièce convoitée.

L’enquête, baptisée Projet Garfield , lancée en juin par les membres de l'équipe des mesures d'application de la loi de Hamilton et l'équipe responsable des vols par effraction, des vols d'automobile et des cambriolages, l'unité BEAR, ainsi que les patrouilleurs et les responsables de la criminalité a conduit à l’émission de 45 constats d’infraction provinciale, selon les enquêteurs.

Les plus récents communiqués de presse font état d’au moins 52 cas de vols de convertisseurs catalytiques à Burlington et 66 autres à Hamilton au cours des derniers mois.

La police de Hamilton affirme que les suspects arrêtés ne travaillaient pas ensemble et que plusieurs d’entre eux sont accusés de ne pas avoir respecté les conditions de mise en liberté sous caution liées à des crimes contre la propriété.

Elle décrit par ailleurs ces vols comme un problème persistant .

La police rappelle à la population de prendre les mesures suivantes afin de protéger leurs véhicules :

Stationnez votre voiture dans des endroits bien éclairés

Évitez les stationnements isolés en privilégiant les zones avec circulation de véhicules et de piétons

Lorsque possible, optez pour un stationnement sous surveillance vidéo

Avec les informations de CBC News