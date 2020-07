En 20 ans, le bruant à gorge blanche a changé son chant partout au Canada

Les Canadiens ont même inventé des paroles pour les accompagner: Oh my sweet, Ca-na-da, Ca-na-da, Ca-na-da .

Mais à la fin du siècle dernier, des biologistes ont remarqué que les oiseaux locaux commençaient à innover dans l'ouest du Canada : au lieu de la fin en triolet, leur chant se concluait par des séries de deux notes, un peu syncopées, comme si la fin était devenue : Ca-na, Ca-na, Ca-na... .

Au cours des deux décennies suivantes, cette nouvelle cadence est devenue un tube d'ouest en est, traversant l'Alberta, l'Ontario et gagnant le Québec l'an dernier, jusqu'à devenir dominante sur plus de 3000 km de territoire, un exemple rarissime de remplacement express d'un dialecte historique par un autre chez des volatiles.

Dans une étude publiée jeudi dans la revue Current Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais), le biologiste Ken Otter, professeur à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, et son collègue et ami Scott Ramsay, de l'Université Wilfrid Laurier, décrivent la vitesse étourdissante avec laquelle la version en deux notes a converti des populations entières de bruants.

Ce serait comme si un Québécois débarquait à Paris, et que tous les gens trouvaient l'accent cool et se mettaient à parler avec un accent québécois, et en dix ans, tout le monde à Paris parlait avec un accent québécois.

Ken Otter, biologiste