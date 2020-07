Colle, papier, ciseau : le génie du papier Claude Lafortune

Les créations de l'artistes sont exposées tout l'été dans l’ancien presbytère situé sur le chemin Ste-Foy.

Ganesh, reconnaissable à sa tête d'éléphant Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

Près d'une trentaine de sculptures de papier à l’effigie de personnages historiques et religieux sont exposées.

Don Quichotte de la Manche est un personnage imaginaire Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

L’exposition rappelle la carrière télévisuelle du maître du papier qui pendant plus de 30 ans a rendu admiratifs des milliers d'enfants avec des émissions comme L'Évangile en papier (1975-1976) et Parcelles de soleil (1988-2000).

Une geisha Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

Colle, Papier, Ciseaux est une belle opportunité pour les jeunes d’en savoir plus sur la carrière de l'artiste, et pour les plus vieux, de se rappeler de bons moments.

Cléopâtre VII Photo : Radio-Canada / Anne-Josée Cameron

Animateur pendant plusieurs années à Radio-Canada, Claude Lafortune a marqué le monde de l’art et de l’éducation religieuse. L'artiste créait des personnages bibliques en papier qu’il mettait en vedette pour en raconter les histoires aux enfants.

Claude Lafortune anime un atelier de bricolage avec des élèves de l'École Le Plateau de Montréal pour l'émission « Es-tu d'accord? ». Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Claude Lafortune est décédé de la COVID-19 en avril dernier à l'âge de 83 ans.

Claude Lafortune Photo : Radio-Canada / Ronald Georges

L’exposition Colle, papier, ciseau est accessible gratuitement au Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy jusqu’au 30 août.

Par la suite, c'est L'arche de Noé selon Claude Lafortune qui sera présentée du 8 septembre au 14 décembre.