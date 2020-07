L'individu armé arrêté à Rideau Hall fera face à plusieurs accusations

Le sous-commissaire Michael Duheme n’a donné aucune précision quant aux motifs qui ont poussé ce résident du Manitoba à conduire jusqu’à Ottawa pour percuter avec sa camionnette une des grilles à l’entrée de Rideau Hall.

M. Duheme a toutefois rapporté que les enquêteurs connaissent les motifs de l’individu, pour l’avoir questionné dans le cadre de leur enquête, mais que ces informations ne seront pas communiquées avant le dépôt des accusations.

Corey Hurren est membre des Forces armées canadiennes. Il exploite une entreprise de transformation de la viande au Manitoba. Photo : LinkedIn

Le porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada a ajouté que, selon les vérification effectuées, l'homme n'était pas connu des autorités.

Il a de plus précisé que Corey Hurren avait plusieurs armes avec lui – et pas uniquement une arme d’épaule.

Les détails sur l’intervention à Rideau Hall

Le sous-commissaire Duheme a principalement donné des précisions quant à la stratégie d’intervention jeudi matin à Rideau Hall et aux réactions en chaîne.

Des employés de la Commission de la capitale nationale (CCN) ont d’abord remarqué le véhicule abandonné vers 6 h 30 par le suspect sur le terrain, à 400 pieds de la barrière qui venait d’être défoncée au 1, promenade Sussex.

Ils ont aussitôt averti les commissionnaires, lesquels se sont rapprochés du secteur et vu un homme qui marchait avec ce qui semblait être une arme à feu . Ils ont alors informé le Centre de commandement opérationnel à Rideau Hall qui a communiqué avec la Division nationale de la GRCGendarmerie royale du Canada et les patrouilles sur le terrain.

À 6 h 40, les agents de la GRC ont à leur tour eu un contact visuel avec l’individu. L’ensemble des installations a immédiatement été confiné , a précisé le sous-commissaire Duheme.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) et le service médical d’urgence ont aussi été appelés en soutien. Des agents sont arrivés rapidement.

L’individu s’est ensuite dirigé vers la roseraie, où il est resté trois minutes (de 6 h 35 à 6 h 38), avant de marcher vers la serre. Après un contact visuel avec le suspect à 6 h 43, les agents de la GRC ont engagé les discussions à 6 h 45.

L’objectif était de désamorcer la situation, manifestement périlleuse, avec un suspect armé. Michael Duheme, sous-commissaire de la GRC

L’individu s’est montré très collaboratif , a assuré le sous-commissaire, donnant son nom et d’autres renseignements qui ont facilité la communication.

Les échanges se sont poursuivis jusqu’à l’arrestation de l’homme à 8 h 30, sans incident.

Le sous-commissaire a défendu la stratégie des agents quant à la durée des échanges, d’environ 1 h 45, avant l’arrestation de l’homme armé. L’officier trouvait que c’était un endroit sécuritaire. Il a essayé d’engager la conversation avec l’individu, qui éventuellement a répondu. Il y a eu un dialogue et c’est ça qu’on veut , a noté Michael Duheme.

La formation des agents de la GRC prévoit de tenter d’établir d’abord un contact verbal avec la personne, afin de parvenir à une désescalade. La sécurité des agents, de l’individu et de la population reste la priorité en tout temps, a-t-il souligné.

Les mesures de sécurité seront révisées

Questionné au sujet de la sécurité, le sous-commissaire Duheme a soutenu que des mesures immédiates ont été mises en place pour renforcer la sécurité , à la suite de l’incident de jeudi.

La GRCGendarmerie royale du Canada compte par ailleurs revoir l’ensemble de la procédure de sécurité, incluant l’équipement et la technologie. On va réviser l’ensemble des événements, regarder et proposer de s’asseoir avec Rideau Hall et la CCNCCN pour discuter de mesures additionnelles , a soutenu M. Duheme. C’est quelque chose qui fait l'objet d'une évaluation continuelle.

Le sous-commissaire a ajouté que Rideau Hall est normalement ouvert au public – les lieux sont présentement fermés en raison de la COVID-19.

Il faut donc, selon lui, trouver un équilibre entre le bien du public, le tourisme et les gens qui viennent profiter d’Ottawa, la liberté de profiter de ce qu’on a et mettre des mesures de sécurité qui sont tellement strictes que les gens ont le sentiment que ce n’est pas une bonne expérience .

Pour visualiser les déplacements du suspect, cliquez sur cette carte :