COVID-19 : 165 nouveaux cas en Ontario

C'est légèrement plus de nouveaux cas de COVID-19 que jeudi, mais le nombre de nouvelles infections demeure inférieur à celui des guérisons.

Parmi les Ontariens infectés, 87 % sont maintenant guéris.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 31 des 34 bureaux locaux de santé publique de la province, soit tous sauf ceux de Toronto, York et Peel, ont cinq nouveaux cas ou moins, vendredi.

La santé publique déplore deux décès de plus, portant le total à au moins 2682 morts. Des données plus récentes compilées par CBC font état de 2728 décès.

Près de 24 200 tests de dépistage ont été complétés au cours des dernières 24 heures.

Port du masque

Le masque est devenu obligatoire jeudi dans le métro et dans les autobus et les tramways à Toronto. Il le sera aussi dans les commerces de la Ville Reine à partir de mardi prochain.

Toutefois, le couvre-visage demeure optionnel à bord des autobus et des trains de banlieue GO. L'agence provinciale Metrolinx, qui gère GO, incite les usagers à porter un masque, mais explique qu'elle adopte l'approche volontaire recommandée par le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams.