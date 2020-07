Le commissaire fédéral à l'éthique lance une enquête sur l'affaire UNIS

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, a annoncé qu'il se penchera sur la conduite de M. Trudeau dans cette affaire ayant valu au premier ministre de nombreuses critiques de ses adversaires conservateurs.

Le député conservateur Michael Barrett a publié sur Twitter, vendredi après-midi, la lettre du commissaire Dion confirmant l'ouverture d'une enquête visant à savoir s'il y a eu du favoritisme à l'égard de l'organisme de bienfaisance dans l'octroi du contrat de plus de 900 millions de dollars pour gérer le programme de bénévolat.

Ces événements mettent le gouvernement Trudeau dans l'embarras.

Plus tôt dans la journée, un communiqué de Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, faisait état d’une décision mutuelle et indiquait que l’organisme UNIS, connu sous WE Charity en anglais, avait également décidé de retourner les fonds déjà reçus .

La compagnie UNIS a décidé de se retirer de ce travail avec le gouvernement et nous appuyons cette décision. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Cette annonce survient quelques jours seulement après que le premier ministre lui-même eut déclaré que cette organisation était la seule option pour assurer une réussite.

Sur les raisons de ce retrait, M. Trudeau s’est contenté de répéter que cela revenait aux dirigeants de cet organisme et qu’il appuyait leur décision.

Vendredi matin, son ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse ne donnait pas non plus les raisons du retrait de cet organisme du programme gouvernemental. Il déclarait : même si UNIS a lancé le programme et reçu plus de 35 000 demandes au cours de la première semaine, à l’avenir, ils ne géreront pas le programme .

Tout en se disant déçu, Justin Trudeau a plusieurs fois rappelé que son gouvernement allait continuer à aider les organismes qui œuvrent pour les jeunes.

Ce seront plutôt des fonctionnaires qui administreront les bourses liées à la pandémie, a déclaré vendredi le premier ministre Justin Trudeau.

Le programme fédéral doit verser jusqu'à 5000 $ en bourses d'études aux jeunes qui feront jusqu'à 500 heures de bénévolat. Il s'adresse aux étudiants qui ne trouvent pas de travail cet été en raison de la pandémie de COVID-19.

Deux jeunes volontaires lors d’une campagne de dons d'équipements de protection individuelle à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Vague de démissions

UNIS a connu une vague de démissions de ses cadres dans les derniers mois. L'organisme a également été secoué par plusieurs départs et licenciements.

Les raisons de ces démissions demeurent nébuleuses.

Cette tourmente administrative a eu lieu au moment où UNIS venait de décrocher le contrat gouvernemental pour gérer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Dans une déclaration écrite, UNIS a indiqué avoir mis fin à l'entente avec Ottawa pour éviter que la controverse des derniers jours ait un effet négatif sur le programme et sur les étudiants.

Un choix critiqué

Justin Trudeau avait affirmé que, par souci de transparence, son gouvernement avait laissé la fonction publique choisir l'organisme qui distribuerait les nouvelles bourses cet été.

Mais le choix du gouvernement libéral a été vivement critiqué. Kate Bahen, directrice générale de l'organisme de surveillance Charity Intelligence Canada, doute qu'UNIS possède l'expérience suffisante pour mettre en oeuvre le programme fédéral.

Je ne sais pas comment on peut évaluer les antécédents ou les capacités d'un organisme de bienfaisance si cet organisme n'a jamais effectué une telle mission , s'interroge-t-elle.

Les conservateurs n’ont pas manqué d'attaquer le gouvernement sur ce sujet.

Ils se sont d'ailleurs adressés à la vérificatrice générale, Karen Hogan, affirmant que la décision de sous-traiter la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à UNIS minait la capacité du Parlement à surveiller le programme. Les conservateurs ont aussi interpellé l'ombudsman à l'approvisionnement.

Ils ont aussi fait état de liens antérieurs du premier ministre Justin Trudeau avec l'organisation, qui a été fondée par les frères Craig et Marc Kielburger.

Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont participé à plusieurs événements organisés par l’organisme, qui a été créé en 1995 par les frères Marc et Craig Kielburger. La femme du premier ministre, Sophie Grégoire, anime par ailleurs un balado pour UNIS.

Avec des informations de CBC News