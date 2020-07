UNIS a décidé de se retirer et nous l’appuyons, dit Trudeau

Plus tôt, un communiqué de Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, faisait état d’une décision mutuelle et indiquait que l’organisme UNIS avait également décidé de retourner les fonds déjà reçus .

La compagnie Unis We a décidé de se retirer de ce travail avec le gouvernement et nous appuyons cette décision. Le premier ministre Justin Trudeau

Sur les raisons de ce retrait, M. Trudeau s’est contenté de répéter que cela revenait aux dirigeants de cet organisme et qu’il l’appuyait.

Tout en se disant déçu de cette décision, Justin Trudeau a plusieurs fois rappelé que son gouvernement allait continuer à aider les organismes qui œuvrent pour les jeunes.

Vendredi matin, son ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse ne donnait pas non plus les raisons du retrait de cet organisme du programme gouvernemental. Il déclarait : même si UNIS a lancé le programme et reçu plus de 35 000 demandes au cours de la première semaine, à l’avenir, ils ne géreront pas le programme .

UNIS a connu une vague de démissions de ses cadres dans les derniers mois.

Ces départs ont eu lieu au moment où l’organisme venait de décrocher un contrat gouvernemental de plus de 900 millions de dollars pour gérer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Dans les dernières semaines, l’organisme a d’abord été secoué par la démission des présidents des conseils d'administration canadien et américain. Cela a été suivi par plusieurs départs et licenciements.

Les raisons de ces démissions demeurent nébuleuses.

Les difficultés d’UNIS embarrassent également le gouvernement fédéral qui annonçait que cet organisme était la seule organisation au pays capable d'administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Les conservateurs n’avaient pas manqué de critiquer le choix du gouvernement libéral.

Ils se sont adressés à la vérificatrice générale, Karen Hogan affirmant que la décision de sous-traiter la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à WE Charity mine la capacité du Parlement à surveiller le programme.

Ils ont aussi fait état de liens antérieurs du premier ministre Justin Trudeau avec l'organisation, qui a été fondée par les frères Craig et Marc Kielburger.