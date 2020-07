L'incident à Rideau Hall impliquant un Manitobain surprend le préfet de sa communauté

L’homme armé arrêté à Rideau Hall jeudi et identifié par CBC comme étant Corey Hurren est un habitant de la communauté de Bowsman située à 380 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg. Il y tient un commerce de viande et est décrit par le préfet de la municipalité comme une personne aimable.

En précisant qu’il ne connaissait pas personnellement Corey Hurren, le préfet de la municipalité de Minitonas–Bowsman, Walter Pacmaniuk, dit avoir été surpris par l'incident à Ottawa.

Nous sommes tous un peu choqués par rapport à ce qui s’est passé à Ottawa , dit Walter Pacmaniuk.

M. Hurren est un membre actif du Bowsman Lions Club, d'après un membre du club de bénévoles.

Sur un profil LinkedIn au nom de Corey Hurren, il est indiqué que ce dernier est le propriétaire de Grindhouse Fine Foods, un magasin dans le domaine de la viande créée en 2014.

On y apprend que Corey Hurren a grandi dans une ferme de la vallée Swan River et a travaillé dans différents secteurs de l’industrie de la viande et du bétail pendant plus de 20 ans avant de lancer l'entreprise.

Il y est également décrit comme un vétéran du Régiment royal de l’Artillerie canadienne qui avait récemment rallié les rangs des Rangers canadiens.

De récentes publications sur différents médias sociaux associées à Grindhouse Fine Foods et à Corey Hurren fournissent des détails sur son parcours et ses activités.

On peut y lire des messages exprimant des préoccupations quant aux conséquences de la COVID-19 sur l’économie.

Je ne sais pas ce qu’il restera de notre économie, de nos industries et de nos entreprises quand tout cela se terminera écrit-il. Je voudrais continuer à faire des produits de viande lorsque mon contrat de bénévolat avec l’armée est terminé.

Environ une heure avant que Corey Hurren n’entre sur le terrain de Rideau Hall, une page Facebook associée à son entreprise a publié le mème d’une grande fête en plein air qui aurait lieu après le confinement.

La publication demande également aux gens de faire des recherches au sujet de Event 201 , une théorie du complot qui suggère que le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est responsable de la COVID-19.

Les faits

Dans un communiqué de presse diffusé en fin d'après-midi jeudi, la GRCGendarmerie royale du Canada a rapporté que Corey Hurren avait percuté au volant de son véhicule l’entrée principale pour piétons du 1, promenade Sussex, à 6 h 30. Sa camionnette noire a été mise hors service à la suite de l’impact.

Un policier monte la garde à une des entrées de Rideau Hall. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L’individu armé, qui était seul, a ensuite marché jusqu’à la serre dont l’accès au public est limité, où il a été rapidement maîtrisé par des membres de la GRCGendarmerie royale du Canada qui patrouillaient dans le secteur, a-t-on souligné.

Un agent a alors commencé à parler avec le suspect, tandis que le Groupe tactique d’intervention de la Division nationale de la GRCGendarmerie royale du Canada était dépêché sur les lieux, où il est arrivé vers 7 h. L’homme a été arrêté sans incident peu avant 8 h 30, puis placé en détention policière pour être interrogé.

La GRCGendarmerie royale du Canada fera le point sur l'incident vendredi.

Avec des informations de Ian Froese