Assurer le transport aérien régional, mais pas grâce à une compagnie d'État, dit le PLQ

En désaccord avec la création d’un transporteur aérien géré par le gouvernement québécois, la chef du Parti libéral (PLQ), Dominique Anglade, demande tout de même à Québec de garantir un minimum de services aériens aux régions de la province, et ce, à un prix raisonnable.

La décision d’Air Canada de suspendre indéfiniment 30 dessertes régionales et de fermer les escales aux aéroports de Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d'Or pourrait potentiellement mener à des situations catastrophiques dit-elle, et le gouvernement québécois doit donc absolument s’impliquer pour éviter que des régions se retrouvent isolées.

Pour elle cependant, la création d’un transporteur d’État n’est pas la solution à privilégier.

Je ne pense pas que ce soit le rôle du Québec de piloter des avions directement. […] Je ne crois pas qu’un gouvernement est la meilleure organisation pour gérer une compagnie aérienne. La chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, en conférence de presse

Québec doit plutôt appuyer une solution qui permettrait aux transporteurs régionaux déjà existants de prendre une place plus importante dans l’offre de services aériens proposés aux régions.

Une alliance devra toutefois aussi être réalisée avec les transporteurs nationaux, pense-t-elle, pour assurer que les prix ne soient pas exorbitants, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années .

Mme Anglade suggère donc la mise en place d’un comité permanent sur le transport aérien régional, qui pourrait décider des services minimums garantis aux régions et qui réfléchirait à des mécanismes permettant de réduire les coûts de ce transport.

Celui-ci devrait aussi s’assurer que soient instaurées les recommandations qui avaient suivi le Sommet sur le transport aérien régional qui a eu lieu en 2018.

Cette crise était prévisible , déplore-t-elle.

N’ayant pas de suggestion claire à proposer, Dominique Anglade suggère tout de même que Québec accorde plus de financement aux infrastructures aéroportuaires régionales.