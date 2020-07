Patrick Watson accuse l'organisation de la fête du Canada de l'avoir censuré

Dans un long message en anglais publié sur sa page Facebook, le musicien établi à Montréal s'est dit profondément bouleversé d'apprendre que sa déclaration d'introduction à sa prestation n'ait pas été diffusée pendant l'émission spéciale qui remplaçait les festivités traditionnelles à Ottawa, en raison de la pandémie.

La prestation musicale de Patrick Watson avait été préenregistrée au Stade olympique, à Montréal, pour être diffusée durant l'événement virtuel organisé par le gouvernement fédéral et coordonné par l'agence Tandem communication événementielle.

Selon le musicien, il a pris le temps de reconnaître que le lieu où il enregistrait sa prestation se trouvait en territoire mohawk non cédé. Il ajoutait que traditionnellement, le site de la ville de Montréal était reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Une tradition qu'il souhaitait honorer par sa participation à la fête du Canada.

Déplorant que ses mots aient été coupés, Patrick Watson a souligné dans son message sur Facebook que le fait de reconnaître le statut non cédé des territoires autochtones colonisés constitue une étape de base dans le processus de réconciliation.

Il a ajouté que son intention visait à mettre en évidence le lien entre les difficultés vécues par les Autochtones et le mouvement Black Lives Matter ainsi que pour s'assurer que toutes les personnes vivant au Canada se sentent incluses.