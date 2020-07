Afflux à la frontière en ce jour d’ouverture de la bulle atlantique

Une longue queue de voitures s’est formée sur la Transcanadienne au lever du jour à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Plusieurs automobilistes ont dit qu'ils voulaient s'y rendre tôt justement pour éviter un embouteillage.

Anne Gervais, résidente d’Halifax, est heureuse de pouvoir aller au Nouveau-Brunswick retrouver les siens. Je vais visiter ma famille dans le nord du Nouveau-Brunswick. On est content de pouvoir retrouver tout le monde, pouvoir voyager, sortir de chez nous. Finalement, il fait beau, c’est l’été. On a bien hâte à notre petit séjour , dit-elle.

Au moment d’accorder cette entrevue, Mme Gervais faisait la queue à la frontière depuis 30 minutes déjà. On ne s’attendait pas à ça, mais ce n’est pas si pire , souligne-t-elle.

Les agents provinciaux à la frontière demandent notamment aux automobilistes de présenter leur permis de conduire, qui constitue une preuve de leur lieu de résidence permanente. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Depuis minuit en ce vendredi 3 juillet, les exigences d’isolement pendant 14 jours sont levées pour les résidents du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador qui se rendent dans l’une ou l’autre de ces provinces. Les gens de l’extérieur, pour leur part, doivent toujours s'isoler pendant 14 jours à leur entrée dans la bulle atlantique.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, s'entretient avec un automobiliste à la frontière, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Certaines provinces de l’Atlantique recommandent aux voyageurs de remplir à l’avance un formulaire pour accélérer les formalités à la frontière. Les gens doivent aussi présenter une preuve de résidence en Atlantique en se présentant à la frontière de l’une ou l’autre des quatre provinces.

Certains automobilistes se sont présentés à une frontière dès l’ouverture de la bulle, à minuit, dans l’espoir d’éviter tout embouteillage. C’était le cas de Claude et Judy Léger, un couple de retraités du Nouveau-Brunswick qui a l’habitude de se rendre chaque année à l’Île-du-Prince-Édouard.

Oui, c’est ça l’idée. C’est pour ça qu’on est venu ce soir. On a passé tout droit, mais il y avait plusieurs autos à côté, sur le bord du chemin. Ç’a passé assez vite , indique Judy Léger.

Des automobilistes à un point de contrôle de l'Île-du-Prince-Édouard à l'ouverture de la bulle atlantique. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les questions qu’on leur a posées à la frontière étaient simples. Ils nous ont demandé qui on était, le numéro de [permis de conduire], deux identités et si on avait été malades, toutes les choses qu’ils demandent pour ça , affirme Judy Léger.

Le formulaire n’était pas compliqué non plus, ajoute-t-elle. Ce n’était pas long. C’était des questions toutes simples. C’était facile à remplir.

Cette journée d'ouverture de la bulle atlantique s'annonce occupée à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Brett Ruskin

Émilie Clavet, qui était à l’Île-du-Prince-Édouard depuis la mi-mars, avait hâte de pouvoir rentrer chez elle à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Elle s’était aussi bien préparée pour franchir rapidement la frontière dès minuit.

Dans le fond, je me suis dit qu’il va moins y avoir de monde parce que les gens vont décoller demain. On dirait que tout le monde a pensé comme moi. Moi, ça ne me dérange pas de voyager de nuit. J’ai tous mes papiers, toutes mes preuves déjà prêtes. Je sais comment ça va se passer un peu. Je me suis informée à plein parce que ça fait longtemps que j’attends que ça rouvre. [...] Là, je suis vraiment contente que ça rouvre , a expliqué Émilie Clavet quelques instants avant de quitter l’Île-du-Prince-Édouard.

Avec des renseignements de Julien Lecacheur et de Wildinette Paul