François Legault sera de passage en Outaouais vendredi

Le premier ministre participera d'abord à une rencontre à 10 h 15 avec la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Josée Filion.

Il sera accompagné du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

À 13 h, M. Legault se dirigera au Centre Meredith, à Chelsea, accompagné de M. Lacombe pour une rencontre avec les élus régionaux. Le député de Gatineau, Robert Bussière, sera aussi présent. Une mêlée de presse est également prévue après cette rencontre.