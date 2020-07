Moins d’aide pour les parents d’enfants souffrant d’un handicap depuis la COVID-19?

Manon Godcher, une mère de famille se disant épuisée, se bat depuis 28 ans pour obtenir des services pour ses enfants atteints de déficience intellectuelle.

Malgré la bonification du programme Chèque emploi service en période de COVID-19, elle affirme ne pas réussir à trouver de l'aide à domicile dont elle aurait besoin au quotidien.

Le salaire offert est passé de 14,25 $ l'heure à 15,39 $. Bien moins, selon elle, qu’en CHSLD.

Majoritairement, le problème, c'est le salaire, soutient-elle. Les tâches qu'il y a à faire, c'est trop par rapport au salaire qui est donné pour le programme.

Ses fils, Kéven et Sébastien Dupont, sont âgés de 23 et 28 ans. Ils ne parlent pas et ils requièrent beaucoup d'assistance. Bains, changement de couches, repas; la liste des soins est longue.

On est fatigués de constamment devoir se battre. C'est comme si on parle, mais on parle constamment dans le vide. Manon Godcher

Son conjoint, Mario Gaudin, est aussi présent pour les tâches du quotidien, mais il a lui aussi des limitations physiques puisqu’il a été victime dans le passé d’un AVCaccident vasculaire cérébral .

Quand le premier ministre Legault a annoncé que la formation serait payée, qu'il donnait 26 $ de l'heure. Je vais vous dire que moi mes chances, ça m'a coupé complètement. Mario Gaudin

La mère de famille a en plus perdu une grande partie de sa mobilité : elle doit elle-même être opérée aux deux hanches bientôt.

Elle reçoit actuellement de l'aide trois jours par semaine du CLSC pour les bains de ses fils.

Moins de services depuis la COVID-19?

Selon la Confédération des organismes pour personnes handicapées (COPHAN), ses membres rapportent une baisse de services depuis la COVID-19.

Véronique Vézina, la porte-parole pour le dossier Santé et Service Sociaux de la Confédération des organismes pour personnes handicapées (COPHAN), ne réussit toutefois pas pour l'instant à chiffrer le phénomène.

On n’est pas capable d'obtenir des statistiques pour savoir parmi les gens qui ont été embauchés ou recrutés pour la formation pour aller travailler en CHSLD, combien proviennent de la mesure Chèque emploi service , explique-t-elle.

Le cabinet du ministre de la Santé a répondu à notre demande par courriel.

Il indique comprendre les préoccupations des familles et étudier comment rehausser les conditions de travail.

Mais pour ces proches épuisés, c'est encore un combat à mener.

D'après les informations de Catherine Bouchard.