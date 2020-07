Des spectacles déambulatoires dans les rues d’Alma

La vie culturelle almatoise se remet en place de façon très originale. Festirame et Ville d’Alma Spectacles offrent cet été six spectacles déambulatoires qui ont été lancés ce jeudi avec l’artiste Bruno Rodéo.

L’événement Reste chez vous, on arrive! propose en juillet et en août plusieurs spectacles dans différents quartiers d’Alma. Une alternative des plus uniques pour maintenir l'offre culturelle malgré la pandémie de COVID-19.

Jeudi soir, l’auteur-compositeur-interprète et homme-orchestre Bruno Rodéo a défilé dans le quartier Champagnat à bord d’une plateforme installée sur une camionnette.

Festivalma présentera cet été six spectacles déambulatoires dans les rues d'Alma. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

C’est complètement malade. Je me suis réveillé tôt ce matin, car j’avais un peu de stress pour l’installation, c’est un peu inhabituel. C’est un honneur de faire partie de l’événement. Super initiative! Bruno Rodéo, artiste

Cet événement a d’ailleurs été plutôt complexe à mettre en place en raison de la logistique entourant le spectacle déambulatoire, explique la directrice générale de Festivalma, Janie Maltais.

Il y a beaucoup de sécurité routière qui s’applique. Il y a de la logistique pour l’artiste, il n’est pas sur une scène standard, il n’y a pas d’éclairage… Donc comment on va amener le courant, il faut penser à tout. Ç'a pris plusieurs semaines de préparation.

Marc Déry sera l’un des cinq autres artistes à participer à cet événement cet été.

Avec les informations de Julie Larouche