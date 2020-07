Alexandra Stréliski obtient un disque de platine pour Inscape

Inscape, qui s’est mérité le prix du meilleur album instrumental cette semaine aux prix Juno, reçoit la prestigieuse certification pour son album paru en octobre 2018.

La compositrice-interprète se mérite également un billet d’argent pour les 25 000 billets vendus au Québec du spectacle Inscape.

Je suis incroyablement heureuse et touchée de voir que les gens résonnent en grand nombre à ma musique. Ça m'encourage à continuer… Merci à tous ceux qui ont fait le choix d’acheter un album et de venir voir des shows! Vous êtes les moteurs de notre industrie culturelle et nous allons avoir besoin de vous plus que jamais dans la prochaine aventure qui nous attend , a fait savoir la pianiste par voie de communiqué.

Au début du mois de juillet, Inscape cumulait plus de 110 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion en continu. L’album a dépassé le seuil des 80 000 albums vendus requis pour la certification platine depuis quelque temps déjà : 91 000 albums ont été écoulés, selon les données fournies par le communiqué.