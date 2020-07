La fermeture du magasin Laliberté marquera la fin d'une époque

La copropriétaire, Lucie Morisset, n’avance aucune date précise où la clé sera glissée sous la porte. Ça va vraiment aller avec la liquidation des marchandises , indique-t-elle en ajoutant que le magasin sera assurément fermé d’ici décembre.

La bannière Laliberté a été fondée en 1867 et elle a toujours été gérée par des membres des familles Laliberté et Morisset. Malgré les difficultés que connaît le monde du commerce de détail à l’ère des achats en ligne, Lucie Morisset affirme que le magasin s’en tirait plutôt bien ces dernières années.

La directrice aurait souhaité que le commerce reste ouvert avec de nouveaux gestionnaires, mais il a été impossible de trouver de la relève. L’immeuble où se trouve le magasin a été vendu en décembre  (Nouvelle fenêtre) et personne n’a manifesté son intérêt depuis.

Pour être bien franche, c’est une décision déchirante. [...] La famille est vieillissante alors tout le monde était d’accord que l’heure était venue , a raconté Lucie Morisset au micro de l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Ça prend des gestionnaires engagés, dynamiques, qui voient l’avenir et qui ont des solutions. Sincèrement, je ne me sentais plus vraiment la femme de la situation.

Lucie Morisset