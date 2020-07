Val Rita-Harty imite Smooth Rock Falls pour tenter d’attirer des résidents

La petite municipalité a obtenu l’approbation de la province pour l’implantation d’un plan d’amélioration communautaire, qui lui permet de vendre des terrains résidentiels à prix réduit et d’offrir aux acheteurs des rabais sur l'impôt foncier pendant cinq ans.

Val Rita-Harty s’est inspirée quelque peu de la Ville de Smooth Rock Falls, qui a fait la même chose il y a quelques années.

L’initiative vise une douzaine de terrains résidentiels qui ont été divisés et reliés aux services municipaux dans les années 80.

Ça fait comme 30 ans que ces terrains sont disponibles et personne ne les a achetés. C’est pour ça que le plan de développement communautaire est en place pour offrir ces terrains-là à un prix inférieur à la valeur marchande et essayer d’attirer du monde dans la communauté , affirme l’agent de développement économique pour Val Rita-Harty, Alain Robichaud.

Une douzaine de terrains sont à vendre à prix réduit à Val Rita. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Pour attirer des résidents de la région ou d’ailleurs ou un promoteur immobilier, la municipalité a développé du matériel promotionnel qu’elle prévoit diffuser dans les médias sociaux et son site web. On prévoit aussi effectuer du marketing ciblé.

Le matériel promotionnel fait valoir les rabais offerts, mais aussi la qualité de vie de la petite communauté située à quelques kilomètres de Kapuskasing.

On espère que ça va piquer la curiosité des gens, premièrement. Et on part de là. Alain Robichaud, agent de développement économique pour Val Rita-Harty.

Alain Robichaud est agent de développement économique de la municipalité de Val Rita-Harty et du canton d'Opasatika. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

M. Robichaud indique que le conseil municipal veut obtenir des propositions de gens pour les terrains. Il souligne que la venue de nouveaux résidents serait profitable puisqu'ils vont participer au développement de la communauté.

Le bureau municipal de la municipalité de Val Rita-Harty. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les terrains se trouvent près d’un complexe à logements construit il y a quelques années, grâce à des démarches effectuées par la municipalité.

À Smooth Rock Falls

Le maire de Smooth Rock Falls, Michel Arsenault, admet que sa municipalité n’a pas vendu de terrain résidentiel encore dans le cadre de son plan d’amélioration communautaire.

Malgré tout, il qualifie la campagne promotion de grand succès puisqu’elle a généré beaucoup d’intérêt pour la communauté.

Les gens sont venus voir ce qu’il y avait à Smooth Rock Falls et ils ont acheté des maisons à vendre. Moi, je viens de vendre la maison de mes parents à des gens de Terre-Neuve. Michel Arseneault, maire de Smooth Rock Falls

Une vingtaine de familles ont déménagé à Smooth Rock Falls depuis le lancement du programme.

Le maire de Smooth Rock Falls Michel Arseneault affirme qu'une campagne de promotion pour attirer de nouveaux résidents a donné de bons résultats. Photo : Smooth Rock Falls

Le maire Arsenault souligne que l’importance d’avoir une bonne campagne de promotion pour accompagner les incitatifs financiers.

C’est une chose de l’offrir, mais il faut le faire savoir à tout le monde. Juste mettre une pancarte, ça ne marche pas , affirme-t-il.

La municipalité a embauché une firme pour promouvoir la communauté.

On a atteint des millions de personnes à la grandeur du monde avec notre campagne pour faire la promotion de nos terrains et de tout ce qu’on avait à offrir à Smooth Rock Falls , affirme M. Arsenault.

Un modèle à suivre?

Les représentants de Val Rita-Harty et de Smooth Rock Falls s’entendent pour dire qu’un plan d’amélioration communautaire pourrait être adopté par d’autres communautés du Nord.

C’est un bel outil pour attirer plus de monde dans la région , affirme Alain Robichaud.

Le maire Arseneault se dit heureux de l’initiative de Val Rita-Harty et estime que d’autres communautés pourraient faire de même dans le but d’attirer des gens dans le Nord.