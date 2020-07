Un record Guinness pour la tourtière géante de Desbiens

C'est officiel, la plus grosse tourtière au monde a bel et bien été concoctée à Desbiens, au Lac-Saint-Jean. Le fameux plat d’un peu plus de 960 kilos fait maintenant partie du livre Guinness des records.

La ville de Desbiens a obtenu jeudi le certificat homologuant sa tourtière de 12 mètres de long comme étant la plus grosse au monde. Celle-ci avait été préparée par le Marché Bolduc à l’occasion de l’événement Desbiens Extrême et du Championnat du monde de pétanque à l’été 2018.

Il a donc fallu deux ans pour que cette tourtière soit reconnue comme la plus grosse tourte aux patates et à la viande de tous les temps.

La municipalité de Desbiens a reçu le certificat officiel attestant que sa tourtière obtient le record Guinness de la plus grosse au monde. Photo : Annie Gagné

Pour réussir cet exploit, 30 personnes ont mis la main à la pâte pour cuisiner ce plat traditionnel du Lac-Saint-Jean.

La cuisinière Annie Gagné raconte que la cuisson avait été longue et délicate.

« C'est sur de la braise. Ça représente à peu près 18 heures de cuisson. Pour commencer, on fait monter la température. Quand c'est à ébullition, il faut laisser bouillir la tourtière. Après ça, il faut baisser tranquillement la chaleur. Ça donne un peu le même résultat que si la tourtière cuisait dans un four toute une nuit. »

Entre 3500 à 4000 personnes ont eu la chance de goûter à cette célèbre tourtière.

Pour le maire de Desbiens, Nicolas Martel, il s'agit d'une grande fierté. On va faire de quoi dans la municipalité, un panneau comme les endroits qui ont un record, pour indiquer le poids de la tourtière et quand ç’a été réalisé. On est très fiers et toute la population a travaillé en grand nombre.

L'ancien record Guinness était une tourte aux patates et à la viande de 819 kilos qui avait été fait à Wildwood, au New Jersey.

Avec les informations de Catherine Gignac