Les portes closes de l'urgence de l'hôpital Campbellton irritent des Gaspésiens

Il considère que les services fournis aux citoyens qu'il représente ne sont pas suffisants et souhaite rehausser les services en sol québécois, soit au CLSC de Matapédia.

Sylvain Roy rappelle que Québec paye environ 10 millions de dollars pour assurer le service d’urgence des Québécois de l'autre côté de la frontière.

Pour lui, c'est trop cher payé.

Actuellement, ça met la vie des gens en danger. Il y a des gens qui partent des Plateaux et ils vont à Maria. Maria, c’est plein. On a même envoyé des gens à Amqui et Chandler. Ça n’a pas de bon sens.

Une résidente de Saint-François-d'Assise, Roselyne Lebrun, en sait quelque chose.

Il y a un mois, alors qu'elle était fiévreuse, elle s'est présentée à l'urgence de Campbellton. Elle raconte que ses forces l'avaient tellement abandonnée que son mari a dû utiliser un fauteuil roulant pour la déplacer.

Finalement, l'urgence était fermée et on lui a dit de partir.

J'étais à veille de tomber quasiment en convulsions à force que je faisais de la fièvre , raconte-t-elle.

Le couple a pris la direction de l'hôpital de Maria, où on a ordonné son transfert d'urgence vers Québec en avion ambulance.

Diagnostic : des pierres ont causé des infections au reins, dit-elle.

La Gaspésienne dit être encore troublée par sa mésaventure au Nouveau-Brunswick.

Tu n'es pas supposée arriver dans un hôpital pis qu'on te dise : "on est fermé, allez-vous-en ailleurs." Ça n'a pas de bons sens. On s'est sentis trahis, délaissés ou abandonnés.

Le député Sylvain Roy croit que pour éviter de telles situations, la solution se trouve au CLSC de Matapédia.

Rehausser les services à cet endroit assurerait un meilleur service de santé dans ce secteur de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon qui est complètement délaissé, selon lui.

On parle d’une découverture au niveau ambulancier de plusieurs heures, cinq, six, sept heures même déplore de son côté la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé, qui appuie la requête du député.

C’est un secteur où la population est vieillissante. Le fait que les urgences de Campbellton ne soient pas régulièrement ouvertes, pour nous ça crée de l’insécurité , ajoute-t-elle.

Elle souligne que le CLSC a déjà eu certains services de santé, mais ils ont été centralisés au fil des ans.

On a déjà eu un service au niveau de la radiologie et un moment donné on a décidé que ce service-là fermait. Il y a déjà eu aussi un laboratoire. Là, on sait que c’est centralisé.

Nicole Lagacé, mairesse de Matapédia