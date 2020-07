Discord vise au-delà des communautés de jeux vidéo

Avec ses 250 millions d’utilisateurs et utilisatrices, le logiciel de communication Discord connaît un succès monstre auprès de la communauté de jeux vidéo depuis son lancement en 2015. Mais le créateur de Discord voit maintenant plus grand : il souhaite changer l’image de l’application pour qu’elle soit accueillante pour tout le monde, dont ceux et celles qui n’ont jamais tenu de manette.