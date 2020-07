Une formation informatique nouveau genre à Québec en janvier

Le projet 42 Québec accueillera une première cohorte de 200 personnes en janvier 2021 et 200 autres étudiants par année par la suite.

L’initiative, dans laquelle le gouvernement du Québec injecte cinq millions de dollars, permettra de former 1000 personnes sur cinq ans dans différentes spécialités des technologies de l’information où la main-d’oeuvre se fait rare.

La formation que les étudiants du projet 42 à travers le monde reçoivent c'est une formation de très haut niveau qui peut nous amener dans toute sorte de spécialités dont ont a cruellement besoin , a commenté le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire.

La Ville de Québec est maintenant la ville qui offre le plus large éventail de formation possible et imaginable en TI.

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale