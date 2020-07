Le vélo de montagne pour décrocher

À preuve, 25 ans plus tard, il vit toujours au rythme de sa passion. Il ne rate jamais une occasion de grimper en selle, même pendant une pandémie.

Yves est très passionné par son sport , raconte un Reilly Heffernan, un cycliste croisé à Hersey Lake. Reilly précise qu'Yves transmet son savoir à des hommes et des femmes de tous les âges. Il prouve que l'âge n'a pas d'importance.

Quand Yves Viel n’est pas sur les pistes, l'homme de 50 ans s'occupe d'entretenir les 20 kilomètres de sentiers de Hersey Lake.

Plus les sentiers sont beaux et sécuritaires, plus il y aura d’adeptes du sport.

Yves Viel