Le Stampede promet des feux d'artifice spectaculaires

En effet, il y aura deux spectacles de feux d’artifice : le 3 juillet, pour marquer ce qui aurait dû être l’ouverture du Stampede, et le 12 juillet, pour marquer sa fermeture.

Brad Dezotell, président de Fireworks Spectacular, conceptualise des spectacles de feux d'artifice depuis plus de 15 ans. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

L’artificier Brad Dezotell a dessiné ces spectacles de 17 minutes pour qu’ils soient vus de très loin afin de respecter les règles de distanciation sociale imposées par la médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw.

Le spectacle durera plus longtemps [que les années précédentes]. Il sera plus haut et plus grand. Donc, nous pensons qu’il y aura beaucoup de zones dans la ville où il pourra être vu , ajoute l’artificier.

Il dit que les feux d’artifice seront lancés dès 23 heures et rappelle que le parc du Stampede restera fermé et qu’aucun visiteur n’y sera autorisé.

Marcher dans le parc du Stampede est vraiment bizarre, il n’y a personne. C’est comme une ville fantôme , explique M. Dezotell.

Cependant, la porte-parole du Stampede, Kristina Barnes, dit qu’un petit groupe de personnes, dont des bénévoles, travaille depuis son annulation pour qu’il y ait quand même des célébrations.

Les cartouches de feux d'artifice sont prêts pour le spectacle du 3 juillet. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

Des dégustations au volant de crêpes ou de mini-beignets sont d'ailleurs prévues à partir de demain.

Nous avons créé des événements pour encourager la population de Calgary à fêter dans sa maison, dans son quartier, mais aussi pour qu’elle soutienne les entreprises locales , ajoute Mme Barnes.

Les personnes qui ne pourront pas voir les feux d’artifice depuis leur quartier pourront se brancher sur la chaîne de télévision CTV.