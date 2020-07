Nous pour vous : l’humour au service des banques alimentaires

C’est pour redonner à la communauté que Rachid Badouri a créé il y a quatre ans son spectacle caritatif Nous pour vous. L’humoriste a choisi d’aider cette année les banques alimentaires du Québec, qui répondent à 1,9 million de demandes d’aide chaque mois.

Le public pourra également voir des numéros présentés par Mike Beaudoin, Mehdi Bousaidan, Roxane Bruneau, Mélanie Couture, Jérémy Demay, 2Frères, Mathieu Dufour, Eddy King, Loud, Phil Roy et Arnaud Soly.

Pandémie oblige, cette grand-messe de bienfaisance se déroulera en ligne sur la nouvelle plateforme de spectacles en ligne conçue par Louis Morissette et Benoît Fredette, l’espace Yoop.

L’interaction au rendez-vous

Quand Louis Morissette m’a approché pour me proposer de faire mon spectacle en ligne, j’ai tout de suite dit oui. J’aurais pu prendre une sabbatique pendant le confinement, mais j’ai préféré me plonger dans les possibilités virtuelles pour me garder à l’affût , a expliqué l’humoriste en entrevue à l’émission Tout un matin.

L’espace Yoop permet non seulement aux artistes d’offrir des prestations en ligne, mais également d’interagir avec le public.

L’artiste en prestation est positionné devant un écran d’environ neuf mètres de large, qu’il est possible de subdiviser comme sur l’application Zoom afin d’avoir une interaction avec un maximum de 20 000 personnes. Les gens peuvent entendre les rires et les réactions des autres membres de l’auditoire en temps réel.

J’ai fait mon test récemment et je n’ai même pas eu le temps de faire mon matériel, parce que c’était trop drôle de parler avec les gens comme pendant un vrai spectacle, raconte Rachid Badouri. Dès que quelque chose attirait mon regard, je pouvais choisir la vignette d’une personne et interagir avec elle devant tout le monde.

Un spectateur avec un masque de tigre ou encore un membre du public avec la caméra mal cadrée sont devenus des sources de blagues pour l’humoriste. Ce dernier ne prétend pas pouvoir remplacer l’expérience d’un spectacle sur scène, mais espère que son initiative mettra un baume sur les plaies causées par les derniers mois de confinement.

Le spectacle Nous pour vous sera présenté sur l’espace Yoop le 2 juillet dès 20h.