Saint-Louis-de-France : Bateau et spa retrouvés dans un dépotoir à ciel ouvert

Parmi les débris qu’on peut y observer ces jours-ci se trouvent des valises, des cadres de fenêtres et des détritus de tous genres, jusqu’aux carcasses d’un bateau et d’un spa.

C'est toujours triste à voir, note M. Lamarche. Dans ce cas-ci, c'est assez extrême lorsqu'on parle de bateau et de spa... On est plus habitué à voir des encombrants, des matériaux de construction et des choses comme ça. Ici, c'est du grand déploiement.

Sur les ondes de l’émission Facteur matinal, jeudi matin, il mentionnait que des vérifications seraient menées pour déterminer qui est le propriétaire du terrain, mais, selon lui, le site appartient au ministère des Transports. Le cas échéant, il leur reviendrait de nettoyer le tout.

Des déchets de construction, comme cette fenêtre, jonchent le sol. Photo : Radio-Canada

Des restes de nourriture et de déchets alimentaires se retrouvent au sol. Photo : Radio-Canada / Amélie Demarais

Le maire de Trois-Rivières en appelle au civisme de ses citoyens et leur demande d’utiliser les écocentres ou de contacter le 311 pour que la Ville puisse en disposer.

Et si jamais des citoyens voient de tels dépôts illicites avec des encombrants du genre, ils peuvent aussi signaler le 311 et on va prendre les mesures nécessaires. Si ce sont les terrains de la ville, on va pouvoir en disposer, sinon aviser les propriétaires des lieux. Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Enfin, la Ville indique que des camions sillonneront les rues au cours de la semaine prochaine pour ramasser les encombrants laissés au chemin sans pré-avis.