Fin de la tolérance à Québec pour les stationnements à durée limitée

En raison du confinement et de la pandémie, les agents municipaux ne remettaient plus de contravention aux automobilistes qui stationnaient leur véhicule plus longtemps que la durée permise.

Cette tolérance était principalement exercée aux endroits où le stationnement est limité à une période de 30 à 60 minutes, mais elle ne s’appliquait pas là où le stationnement était permis uniquement aux détenteurs d’une vignette.

La Ville de Québec demande aux automobilistes d’être attentifs aux panneaux de signalisation qui détaillent les restrictions de stationnement puisque des contraventions pourront être distribuées aux automobilistes fautifs à partir de lundi.

La politique de tolérance pour les cases de stationnement à durée limitée était en vigueur depuis le 25 mars.