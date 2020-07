Les vols d'Air Canada entre Montréal et les Îles suspendus hors saison touristique

Air Canada confirme que les vols entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine seront suspendus indéfiniment au début de septembre.

D'ici là, deux vols par jour assureront la liaison entre ces deux destinations.

Dans une réponse transmise par écrit, la porte-parole d'Air Canada pour le Québec et l'Est du Canada, Pascale Déry, indique que les vols entre Montréal et les Îles ont repris mercredi.

Elle ajoute que le transporteur aérien continuera d'exploiter la liaison entre Montréal et les Îles-de-la-Madeleine de manière saisonnière , soit de juin à septembre.

Pour expliquer la décision d'Air Canada de suspendre indéfiniment les vols de cette liaison après la saison touristique, la porte-parole y va de la même déclaration employée par l'entreprise depuis l'annonce de l'arrêt de services sur 30 liaisons régionales, mardi.

Dans cette déclaration, Air Canada affirme que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact dévastateur sur la compagnie aérienne. Les nombreuses restrictions de voyages gouvernementales, les fermetures des frontières et la faible demande ont forcé Air Canada à faire des changements structurels importants.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se dit extrêmement déçu de cette décision qui aura selon lui des conséquences économiques importantes.

Extrêmement déçu, surpris aussi de cette annonce qui arrive à ce moment-ci. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Jonathan Lapierre poursuit en affirmant qu' on a constaté des gens qui annulaient pour des déplacements de l'automne à cause de la nouvelle d'Air Canada et des gens qui vont probablement remettre en question la pertinence de venir aux Îles l'été prochain, en ne sachant pas, s'ils réservent avec Air Canada, si leur billet sera honoré.

Le maire dit être en discussion avec Pascan Aviation pour vérifier si le transporteur régional a la capacité de répondre aux besoins des Madelinots en matière de transport aérien.

Jonathan Lapierre interpelle également le gouvernement provincial pour trouver des solutions.

Il faut que le Québec se dote d'une politique nationale en transport aérien régional. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le maire précise qu' il n'est pas en train de dire qu'il faut que le Québec possède des compagnies aériennes .

Selon lui, le gouvernement devrait investir et être en partenariat avec des compagnies aériennes afin d'exiger des dessertes aériennes adéquates de leur part à des prix accessibles et à des conditions qui répondent aux besoins des collectivités .

Sur sa page Facebook, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, demande à Québec de mettre en place un plan B pour le transport en région.

Il demande aussi l'intervention du gouvernement fédéral auprès d'Air Canada afin que les voyageurs puissent obtenir des remboursements lorsqu'ils ont acheté des billets à l'avance pour des vols qui sont finalement annulés.

Avec les informations de Catherine Poisson et de Jennifer Boudreau