Chirurgies : pour rattraper le retard accumulé, le Manitoba se tourne vers le privé

Le gouvernement du Manitoba a lancé jeudi une demande de propositions auprès des établissements sanitaires privés et publics qui peuvent offrir des opérations chirurgicales non urgentes.

Cette démarche permettra à la province d’offrir les soins nécessaires aux Manitobains dont les opérations ont été reportées en raison de la COVID-19 tout en respectant les mesures mises en place pour faire face à une éventuelle seconde vague du coronavirus, soutient le ministre de la Santé, Cameron Friesen.

Nous sommes à la recherche de solutions novatrices pour combler l’arriéré des opérations chirurgicales créé par la pandémie et nous croyons que cette approche fournira aux gens les soins dont ils ont besoin, aussi rapidement et efficacement que possible , dit-il.

La plupart des opérations non urgentes avaient été mises sur pause au mois de mars pour s’assurer que le système de santé ait assez de matériel, de personnel et de flexibilité pour répondre à la pandémie.

En date du 10 juin, environ 5500 patients dont les opérations avaient été reportées étaient en attente, selon le ministre Cameron Friesen.

Selon le chef du Parti libéral Dougald Lamont, les retards accumulés dans les chirurgies non urgentes ne sont pas entièrement attribuables à la pandémie.

Il affirme que le système de santé présente de nombreuses failles et les hôpitaux ont du mal à offrir des soins dans les délais depuis des années.

Dougald Lamont, chef du Parti libéral du Manitoba Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

D’après lui, le gouvernement conservateur de Brian Pallister tout comme les néo-démocrates avant eux, tente de gérer les coûts en forçant les Manitobains à attendre à l’agonie pendant des semaines, des mois ou des années pour obtenir une arthroplastie de la hanche, du genou ou de la cataracte .

Pour résoudre ce problème, il pense qu’il faut investir plus d’argent dans la santé.

Inquiétudes sur une privatisation du système de santé

De son côté, la Coalition manitobaine de la santé dit craindre que cette approche du gouvernement soit une porte ouverte à la privatisation du système de la santé.

Dans un communiqué publié jeudi après-midi, l'organisme soutient que le ministre n'a pas été en mesure de fournir des preuves démontrant la nécessité de lancer cette demande de propositions .

Nous craignons qu'à un moment où nous avons besoin de professionnels de la santé pour rattraper le retard dans les interventions chirurgicales, cette décision […] vienne plutôt mettre encore plus de pression sur notre système de santé publique , peut-on lire dans le communiqué.

M. Friesen, de son côté, assure qu’il ne s’agit pas d’une privatisation du système de la santé.

Le gouvernement travaille déjà avec un certain nombre d’établissements privés qui offrent des chirurgies de la cataracte et d’autres procédures chirurgicales et diagnostiques , dit-il.

La demande de propositions concerne entre autres les chirurgies dentaires pédiatriques, les chirurgies ophtalmologiques et les chirurgies urologiques ambulatoires.

Le ministre manitobain de la Santé, des Aînés et de la Vie active, Cameron Friesen. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Les prestataires intéressés doivent fournir à la province un plan stratégique qui garantit le respect de toutes les exigences législatives, réglementaires et normatives requises.

De plus, ils doivent être capables d’offrir ces chirurgies à compter du 1er août.