Ville-Marie aménage une plage publique

Situé tout près de la marina, l’endroit est actuellement interdit à la baignade, bien que plusieurs s’y aventurent.

La Ville va mener un projet pilote cet été. Des équipements de sécurité seront aménagés au cours des prochaines semaines et un sauveteur sera affecté sur les lieux.

La baignade était interdite en bordure du lac Témiscamingue à Ville-Marie, même si plusieurs s'y aventuraient. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le maire de Ville-Marie, Michel Roy, affirme que de nombreux citoyens et organismes demandent d’aménager le site depuis longtemps.

Il fallait respecter les normes environnementales, c’était compliqué. Les assurances et tout ce qui est responsabilité, c’est assez complexe avoir une plage municipale. Avec toutes les demandes, on a mis un rush là-dessus. On travaille pour ouvrir ça la semaine prochaine ou dans deux semaines , dit-il.

Ailleurs dans la région

Par ailleurs, d’autres plages publiques procèdent à leur ouverture cette semaine. C’est le cas de la plage municipale de la Ville d’Amos qui est accessible depuis le 1er juillet.

La Ville de Rouyn-Noranda a aussi annoncé que l’ouverture officielle de la plage Kiwanis serait ce vendredi 3 juillet, après des travaux de réfection du muret qui devaient d’abord s’étendre jusqu’au 6 juillet.

À Val-d’Or, la plage municipale Rotary est ouverte depuis le 23 juin.