Fenêtre sur les arts : cinéma, violoncelle, dinosaures et arts visuels!

Réouverture des cinémas

Une scène du film «100 kilos d'étoiles» Photo : avec la permission de K-Films Amérique

Ça y est! Il est maintenant possible de retourner dans les salles de cinéma. Les deux succursales du Cinéma Le Clap, à Sainte-Foy et à Loretteville, proposeront quelques nouveautés même si de nombreuses sorties ont été repoussées. Deux films français seront à l'affiche. Docteur?, une comédie qui transpire l'espoir avec Michel Blanc et Hakim Jemili, ainsi que 100 kilos d'étoiles, qui s'attaquent avec humour à des sujets tabous tels que le surpoids et les troubles alimentaires chez les adolescentes. Les films québécois Mafia Inc, ainsi que 14 jours 12 nuits, sortis juste avant l'arrêt des activités, reprennent l'affiche. De grands classiques seront aussi à voir ou à revoir sur grand écran dont la série des Harry Potter, certains épisodes récents de Star Wars et Pulp Fiction. Pour plus d'information : https://www.clap.ca/ Tanya Beaumont

Visites guidées au MNBAQ

De nouvelles visites guidées à l'extérieur du Musée national des beaux-arts du Québec Photo : Radio-Canada / Dany Pilote

Cet été, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) propose de nouvelles visites guidées à l’extérieur, permettant de découvrir l’histoire du complexe muséal et de son jardin de sculptures. Offertes gratuitement deux fois par jour, soit à 13h 30 et 15 h, ces visites se font par petits groupes de 10 personnes. Vous entendrez notamment parler du puits de Wolfe, qui a permis de rafraîchir le général mourant. L’aménagement du Parc des Champs-de-Bataille, le changement de vocation de l’actuel Pavillon Charles-Baillargé, qui fut une prison entre 1867 et 1970, ainsi que l’architecture des différents pavillons du MNBAQMNBAQ font partie des thèmes abordés lors de ces visites d’une durée d’une heure. La réservation en ligne ou sur place est obligatoire pour cette activité estivale gratuite. Valérie Cloutier

Safari auto au Woodooliparc

On peut dorénavant faire un safari auto au Woodooliparc. Photo : Radio-Canada/Courtoisie

Cet été, les dinosaures du Woodooliparc en Beauce accueillent les visiteurs dans une nouvelle formule. C'est dorénavant en safari automobile que petits et grands partent à travers les sentiers du monde jurassique. L'expérience s'approche de celle d'un ciné-parc vivant. La durée d'une visite est d'environ 50 minutes. On avait déjà une bonne grandeur sur les chemins, donc on a retravaillé le tout. On a approché les dinosaures. Et on a surtout travaillé l'animation , explique le directeur Karl K. Boucher. Beau temps, mauvais temps? Pas de problème! Les guides et les dinos seront au rendez-vous. L'achat des billets se fait obligatoirement en ligne. Le tarif est de 60 $ par véhicule. Caudia Genel

Un violoncelle dans son salon

La violoncelliste Elinor Frey Photo : Radio-Canada/Courtoisie

La violoncelliste Elinor Frey est une artiste pleine de ressources. Pour faire face à la pandémie et au confinement, la jeune femme a multiplié les initiatives. Elle offre depuis quelque temps déjà des cours de violoncelle en ligne et elle a mis sur pied une série de concerts virtuels. Dans le cadre de cette série de six, elle jouera, en direct, l'intégrale des Suites pour violoncelle seul de Bach, à raison d'une suite par récital, en ordre chronologique. Le premier concert a été diffusé dimanche dernier. Le prochain aura lieu le 26 juillet, à 14 h 30, sur sa page Facebook (www.facebook.com/elinor.frey). Les mélomanes intéressés peuvent se procurer les billets sur evenbrite.ca. Anne-Josée Cameron