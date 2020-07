Trois personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants à La Tuque

Un homme de 70 ans a été arrêté et doit comparaître jeudi au Palais de justice de La Tuque. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de possession de stupéfiants, de recel ainsi qu’à des infractions en lien avec la loi sur le cannabis.

Deux femmes, âgées de 42 et 49 ans, ont pour leur part été arrêtées, puis libérées en attendant leur comparution. Elles pourraient faire face à des accusations en matière de stupéfiants.

Les perquisitions ont eu lieu dans deux résidences des rues Saint-Michel et Saint-Louis, ainsi que dans deux véhicules. Les policiers y ont saisi près de 200 grammes de cannabis illicite, plus de 55 grammes de cocaïne, quelque 30 comprimés de méthamphétamine et plus de 1440 $ en argent. Un véhicule a aussi été saisi.