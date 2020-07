Ottawa achète un navire pour traverser vers les Îles jusqu'en 2026

Ottawa a annoncé jeudi son intention d'acquérir le navire, en attendant le nouveau traversier qui sera construit par le chantier maritime Davie et dont la livraison est prévue en 2026.

On savait très bien que le Madeleine actuel ne pouvait pas attendre que le nouveau bateau soit construit par le chantier Davie, d'où l'acquisition du Villa de Teror , a expliqué la députée fédérale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Pour Emmanuel Aucoin, directeur général de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), l'acquisition de ce navire, construit en 2019, est un soulagement.

Selon lui, cet achat viendra assurer sécurité et fiabilité, « deux mots lourds de sens dans le transport maritime », et permettra ainsi d'éviter les déboires qu'a connus la traverse Matane–Côte-Nord.

C'est un message d'espoir pour l'industrie du tourisme de l'archipel, qui a été durement touchée cette année. Emmanuel Aucoin, directeur général de la CTMA

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien avait effectué une visite du navire en novembre dernier, à la suite de laquelle « il était évident que ce traversier devait devenir le traversier des Îles-de-la-Madeleine », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le Villa de Teror devrait entrer en fonction dès l'été prochain, et sera renommé NM Madeleine II. Le navire pourra accueillir jusqu'à 300 voitures et plus de 1500 passagers et coûtera autour de 168 millions de dollars à Ottawa, selon Diane Lebouthillier.

Ottawa revendra le Villa de Teror une fois que le nouveau navire sera entré en fonction.

Le nouveau traversier nommé en hommage à Jean Lapierre

Par ailleurs, le nouveau navire qui prendra le relais en 2026 sera nommé en hommage à l'ancien député et chroniqueur politique madelinot Jean Lapierre, mort dans un accident d'avion en 2016.

Cette dénomination immortalisera le service et l’engagement profond de Jean Lapierre envers sa communauté dans la mémoire collective des gens des Îles-de-la-Madeleine pour les décennies à venir , a expliqué la députée Diane Lebouthillier.

Le NM Madeleine, arrivé en fin de vie utile, a fait le lien entre les îles de la Madeleine et le reste du continent pendant presque 38 ans.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil