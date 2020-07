L'appel d'offres est lancé pour les études sur la construction d’un pont à Tadoussac

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, ainsi que le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en ont fait l’annonce jeudi matin à Baie-Comeau. Ils souhaitent que le soumissionnaire soit choisi au début de l'année 2021 et que la mise à jour des études soit terminée en 2022, ont-ils précisé.

Lors de l'annonce, le ministre Julien a reconnu l'importance de la construction d'un pont à l'embouchure de la rivière Saguenay et de la prolongation de la route 138 pour la Côte-Nord.

Ça fait une quinzaine de fois que je viens sur la Côte-Nord et chaque fois, on me parle de ces dossiers. Jonatan Julien, ministre responsable de la Côte-Nord

Jonatan Julien est ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles ainsi que le ministre responsable de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

Québec souhaite aussi mettre en place un comité de liaison qui permettra d'améliorer la communication entre le Ministère, la firme qui réalisera la mise à jour des études et les intérêts de la Côte-Nord.

Les gens du terrain, qui connaissent les réalités, qui connaissent les enjeux, accompagnent le gouvernement pour être certains que la solution envisagée soit la bonne, la meilleure , explique le ministre Julien.

En mars, le gouvernement avait promis qu’il allait poursuivre les travaux du bureau de projet pour un pont au-dessus de la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

La mise à jour de ces études permettra d'analyser divers scénarios avec des données actualisées pour répondre aux questions de la population de la Côte-Nord et du gouvernement du Québec concernant la construction d'un pont. Québec veut notamment analyser les impacts que des pertes d'emplois liées à l'arrêt du traversier pourraient avoir.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, était à Baie-Comeau pour annoncer le lancement de l'appel d'offres pour la mise à jour des études sur la construction d'un pont sur le Saguenay. Photo : Radio-Canada

Une bonne nouvelle pour la Côte-Nord

Le président de la Société du pont sur le Saguenay, Marc Gilbert, se réjouit de cette annonce.

On a bâti un dossier solide et aujourd’hui c’est reconnu. Marc Gilbert, président de la Société du pont sur le Saguenay

Toutefois, il estime que l’échéancier prévu par le Ministère est trop long. Marc Gilbert a toutefois bon espoir que le processus pourra être accéléré.

C’est toujours trop long, beaucoup trop long, mais on a eu l’assurance du ministre ce matin qu’il était favorable à ce qu’on accélère autant que possible la machine. L’étude d’opportunité a déjà été faite. C’est une mise à jour, alors si on veut tout le monde ensemble on va trouver le moyen d’accélérer ça.

François Bonnardel doit aussi se rendre à Sept-Îles en après-midi pour y faire une annonce concernant la prolongation de la route 138, pour laquelle Québec a déjà prévu réaliser plusieurs tronçons dans son dernier budget.

Plus de détails à venir