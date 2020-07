Retrait d'Air Canada en région : Québec pourrait créer sa propre entreprise

Ces développements surviennent après l'annonce faite mardi, par Air Canada, de la suspension de service sur 30 lignes régionales qui vont de la Saskatchewan au Canada atlantique. Le transporteur a en outre annoncé l'abolition de huit escales à des aéroports régionaux canadiens, dont quatre au Québec : Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d'Or.

Depuis, inquiétudes et protestations fusent, notamment de la part de municipalités qui se sentent laissées pour compte par le transporteur, dont le siège social est à Montréal.

Devant cette situation, François Bonnardel a évoqué, jeudi, la possibilité que Québec crée sa propre entreprise, entre autres pistes de solution.

Il a aussi souligné que d'autres joueurs de l'industrie pouvaient combler le vide laissé par Air Canada : on a des sociétés régionales présentement qui ont les capacités [...] de livrer, d'augmenter leur fréquence, d'acheter de nouveaux avions [...] .

Le retrait d'Air Canada a été l'un des dossiers qu'a abordés le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors d'une rencontre jeudi avec le premier ministre du Québec, François Legault.

Le Bloc québécois réclame qu'Ottawa ne crée pas d'obstacles tant au gouvernement du Québec qu'aux compagnies aériennes québécoises qui peuvent desservir les régions.

Il faut que ce soit abordable , a insisté M. Blanchet.

Enfin, dans le but de résoudre à court terme ce problème de transport régional, une cellule de crise a été créée au Québec et ses membres se réuniront dès la semaine prochaine. Elle est composée de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (AITQ), de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), du Réseau québécois des aéroports (RQA) et de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Jeudi, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau a fait parvenir par courriel cette réaction à Radio-Canada : cette décision d'Air Canada est très décevante pour les résidents des communautés touchées par ces réductions de service .

Nous comprenons les conséquences que ces réductions de service auront sur de nombreux Canadiens à travers le pays et nous continuerons de travailler avec les compagnies aériennes et les aéroports en cette période difficile , a aussi fait savoir le ministre Garneau..

Comportement gourmand et irresponsable

En point de presse, jeudi, le chef du Bloc québécois a formulé des critiques à l'encontre d'Air Canada, la première étant que le transporteur avait pourtant des réserves financières significatives .

Il a qualifié le comportement d'Air Canada de gourmand et irresponsable .

En annonçant la fin de ses services en région, Air Canada a invoqué la faiblesse constante de la demande tant dans le marché d'affaires que dans celui du loisir. Le transporteur a aussi pointé du doigt les conséquences entraînées par la COVID-19, des restrictions de voyage fédérales et provinciales et des fermetures de frontières.

Le chef du Bloc québécois dénonce aussi que le transporteur « ait gardé l’argent des acheteurs de billets », ne remboursant que les Européens parce que les Européens ont eu le courage d’exiger le remboursement . Fin juin, le transporteur a annoncé qu'il remboursera certains voyageurs dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, ces remboursements ne sont offerts que pour des vols au départ de l'Union européenne (UE), de la Suisse et l'Islande .

Des petits pour remplacer le géant

D'autres qu'Air Canada peuvent répondre aux besoins des voyageurs, affirme Yves-François Blanchet : il y a des entreprises qui ne demandent pas mieux que d’aller couvrir des régions dont Montréal est éloignée .

C'est le cas de Pascan Aviation, qui effectue déjà plusieurs liaisons régionales. Basé à Saint-Hubert, à moins de 15 kilomètres au sud de Montréal, ce transporteur se dit ouvert à bonifier son offre afin de remédier au retrait d'Air Canada.

Le vice-président de Pascan Aviation, Yani Gagnon Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mais cela constitue un risque financier, explique son copropriétaire et vice-président, Yani Gagnon. Si la demande est insuffisante, on ne peut pas se permettre de faire plusieurs vols sur une destination avec des taux de remplissage qui ne sont pas intéressants .

Si le volume passager est insuffisant, souligne-t-il, ce ne sont pas trois vols quotidiens qui seront offerts à une ville, mais seulement un vol par jour.

M. Gagnon dit que la situation actuelle ne durera pas indéfiniment. Nous sommes en déconfinement progressif , rappelle-t-il.

Du plomb dans l'aile pour les municipalités

Un avion d'Air Canada sur une piste de l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine en 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le geste posé par Air Canada freinera la reprise économique en région.

J'espère que le gouvernement va nous donner un signe réel qu'il tient à ses régions, a déclaré à RDI Jacques Demers, président de la FQMFédération québécoise des municipalités . Au moins, qu'il y ait rapidement une rencontre pour voir quelles sortes de pistes de solutions il y a dans ce dossier-là.

La Fédération rappelle que le transport aérien, en région, est utilisé par les touristes, par des citoyens qui requièrent des soins médicaux loin de chez eux et aussi par les travailleurs de la santé qui sont appelés à se déplacer.

Par conséquent, la FQM réclame d'être entendue sur le sujet.

Mardi, par communiqué, la FQM avait demandé au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, une intervention d’urgence pour empêcher Air Canada de mettre fin à ces dessertes essentielles pour l’économie des territoires affectés .

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) trouve pour sa part que cette suspension de service arrive à un bien mauvais moment , alors que les régions tentent par tous les moyens de relancer leur économie et d'attirer des visiteurs cet été .

L'UMQ rappelle qu'Air Canada détient le quasi-monopole des liaisons aériennes régionales .

Des maires furieux

On va se le dire, c’est en droite ligne avec les déclarations du PDG d’Air Canada, qui disait que c'est plus important de servir ses actionnaires que les régions , a affirmé le maire de Gaspé, Daniel Côté.

De son côté le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, n'est pas surpris. On s’y attendait un peu. En 2018, clairement, dès le Sommet sur le transport aérien régional, on sentait qu’Air Canada n’était pas proactive et que la desserte régionale n’était pas la plus rentable.

Air Canada cherche vraiment à faire de l’argent, a-t-il déploré. C’est une compagnie privée et ça paraît vraiment .

Un service public obligatoire...

David Duval est professeur à l'Université de Winnipeg en économie et en commerce. En entrevue à CBC, il a donné l'exemple de l'Union européenne, qui part de la prémisse que le transport est un service public obligatoire et subventionne, dans un pays donné, certaines liaisons aériennes. La possibilité de les opérer est offerte à un soumissionnaire lors d'une mise aux enchères.

« Le gouvernement canadien n'est pas en position de faire de même à l'heure actuelle, a-t-il dit, mais je ne serais pas étonné que cette option soit considérée ici. »

Pour certaines petites communautés, ces lignes régionales sont une question de survie, a conclu David Duval. Il ne faut pas accroître leur isolement.

Avec les informations de Véronique Darveau