Des vedettes, dont les Rolling Stones, veulent sauver la scène musicale britannique

Des Rolling Stones à Ed Sheeran en passant par Paul McCartney ou Depeche Mode, les plus grands noms de la musique britannique ont lancé, jeudi, un appel aux autorités pour sauver l'industrie des concerts, dont la survie est menacée par la pandémie de COVID-19.

Dans une lettre ouverte au ministre britannique de la Culture, Oliver Dowden, 1500 artistes et personnalités du monde de la musique exhortent le gouvernement à agir urgemment.

Parmi les signataires figurent Dua Lipa, Skepta, Rita Ora, Coldplay, Eric Clapton, Annie Lennox, Sam Smith, Rod Stewart, Liam Gallagher, Florence + The Machine, George Ezra, Depeche Mode, Iron Maiden, Lewis Capaldi et Little Mix.

Plusieurs devaient se produire sur scène lors de la saison des festivals, qui a été annulée en raison de la pandémie qui a fait près de 44 000 morts au Royaume-Uni, le plus lourd bilan en Europe.

La scène britannique est l'une des plus grandes réussites du pays d'un point de vue social, culturel et économique des 10 dernières années , soulignent les signataires.

Sans la fin des mesures de distanciation physique à l'horizon et sans soutien financier, l'avenir des concerts et festivals, et des centaines de milliers de personnes qui en vivent, s'annonce lugubre .

Jusqu'à ce que ces entreprises puissent de nouveau travailler, ce qui arrivera vraisemblablement en 2021 au plus tôt, le soutien du gouvernement sera crucial pour empêcher des faillites en masse et la fin de cette industrie de premier plan dans le monde , poursuivent les artistes.

Un plan de relance demandé

Les signataires demandent un calendrier pour la réouverture des salles de concert, un plan de soutien et l'accès à un dispositif de crédit ainsi qu'une exemption totale de la taxe de vente sur les billets de concert.

Dans un tweet, le ministre de la Culture a dit comprendre la profonde anxiété du monde de la musique, assurant aux signataires faire pression pour pouvoir leur donner un calendrier et une feuille de route .

Tout cela implique des décisions très difficiles sur l'avenir de la distanciation physique, qui, comme nous le savons, a sauvé des vies , a ajouté Oliver Dowden.

Selon une étude appuyant la lettre ouverte, le secteur représente 210 000 emplois, et ses entreprises ont engrangé 4,5 milliards de livres sterling, soit l’équivalent de 7,63 milliards de dollars canadiens, en 2019.

Fière d'avoir pu se produire à tous les niveaux, des petits clubs aux grandes enceintes, en passant par les festivals, la chanteuse Dua Lipa a souligné dans un communiqué que la possibilité pour d'autres artistes britanniques de suivre le même chemin est en danger sans l'aide des pouvoirs publics.