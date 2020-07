Visiter Saint-Joseph, pour le plaisir des yeux… et de l’estomac!

Je suis ravie de commencer cette série de chroniques sur le tourisme au Manitoba par Saint-Joseph, car c’est le premier endroit où j’ai découvert la vitalité de la francophonie manitobaine, deux mois après mon arrivée à Winnipeg. Depuis, j’y suis retournée pas moins de six fois. Cette petite bourgade a un rôle spécial dans ma vie et c’est incontestablement à mes yeux (et à mon estomac) la capitale culinaire du Manitoba!

Pourquoi aller à Saint-Joseph?

L’intérêt de Saint-Joseph, outre sa statue de haricot à l’entrée du village et ses soupers, c’est son musée qui comporte une grande collection d’artefacts dont des tracteurs et des appareils photo antiques.

L'ancienne École Union Point a été déménagée au Musée du patrimoine de Saint-Jopseh, où on peut la visiter. Photo : Kenza Zaoui

De nombreux bâtiments historiques de la région y ont aussi été déplacés :

l’École Union Point, dont la construction remonte aux années 1890,

un magasin général des années 1940,

l’église ukrainienne de Plankey Point qui date quant à elle de 1938,

la forge avec des démonstrations en temps réel,

et des maisons de particuliers qui représentent parfaitement la vie des agriculteurs franco-manitobains au tournant du XXe siècle.

Les repas de Saint-Joseph

Si vous en avez la possibilité, il y a deux fins de semaine par an à privilégier pour aller à Saint-Joseph : la fin de semaine mi-juin où a lieu le Festival du patrimoine de Montcalm et celle juste après l’Action de grâce, en octobre, pour le souper d’automne.

Le Festival n'a malheureusement pas eu lieu en juin 2020 mais les organisateurs pensent à offrir un souper lors de la dernière fin de semaine de juillet (...auquel je ne manquerai pas d'assister s'il a lieu).

Toute la nourriture est fait maison, des salades aux tartes, et les bénévoles comme les organisateurs sont très fiers du succès des repas de leur communauté. J’y suis donc allée six fois et je confirme, c’est délicieux à chaque fois.

Autour de Saint-Joseph

Saint-Joseph est à 1 h 20 de route au sud de Winnipeg en passant par l’autoroute 75. N’oubliez pas de vous arrêter à l’église d’Union Point en chemin!

D'anciennes plaques d'immatriculation du Manitoba qu'on peut voir au Musée du patrimoine de Saint-Joseph, un village d'époque reconstitué qui évoque la vie des francophones au début du 19e siècle. Photo : Kenza Zaoui

Un peu plus loin que Saint-Joseph, sur la 201, la charmante petite ville d’Altona a le plus grand Van Gogh du monde. La statue reproduisant l’œuvre des Tournesols fait en effet plus de 23 mètres de haut! Pourquoi des tournesols? Parce qu’Altona est la capitale canadienne du tournesol.

Il n’y a pas de fleurs jaunes dans le Centennial Park, mais c’est un beau parc urbain où se dégourdir les jambes. Et si vous ne voulez pas rentrer les mains vides à la maison, il y a une ferme de cueillette de fruits rouges, Berry Hill Farm, sur la route entre Saint-Joseph et Altona.

Infos pratiques

Le Musée de Saint-Joseph : ouvert du lundi au samedi de 9 h à 16 h 30 et sur demande le dimanche, 5 $ (gratuit pendant le Festival du patrimoine Montcalm)

Le souper d’automne : 15 $

Berry Hill Farm : horaires 2020 à confirmer