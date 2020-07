L'ex-conjointe et collaboratrice de Jeffrey Epstein accusée de trafic de mineures

La riche héritière du magnat britannique de la presse, Robert Maxwell, doit comparaître plus tard dans la journée devant un tribunal fédéral pour répondre à six chefs d'accusation liées aux crimes sexuels dont était accusé son ex-conjoint et ami, Jeffrey Epstein.

Après avoir été accusée au civil par plusieurs femmes d'avoir contribué à l'exploitation sexuelle d'adolescentes par Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell doit aujourd'hui répondre à des accusations de trafic de mineures, de parjure et de complot en vue d'inciter des mineures à se livrer à des actes sexuels illégaux.

Selon l'acte d'accusation basé sur les témoignages de trois présumées victimes de Jeffey Epstein, la femme de 58 ans aidait ce dernier à attirer des adolescentes dans son luxueux appartement de New York ou d'autres résidences aux États-Unis, notamment pour lui prodiguer des massages lors desquels elles étaient contraintes d'avoir des rapports sexuels avec lui.

La procureure par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss, a publié jeudi les accusations auxquelles devra répondre Ghislaine Maxwell, ex-collaboratrice et conjointe de Jeffrey Epstein. Photo : afp via getty images / JOHANNES EISELE

Des agressions se seraient aussi produites à Londres, à la résidence de Maxwell, a précisé en conférence de presse la procureure par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss.

Les faits reprochés à Ghislaine Maxwell se sont produits en 1994 et 1997.

Maxwell était parmi les associés les plus proches de M. Epstein et l’aidait à exploiter des filles qui étaient aussi jeunes que 14 ans. Audrey Strauss, procureure par intérim du district sud de New York

D'après la procureure Strauss, Ghislaine Maxwell a aggravé son cas en 2016 en niant les faits à plusieurs reprises lors d'un témoignage sous serment, ce qui justifie les accusations de parjure qui sont portées contre elle.

Une méthode

Selon les enquêteurs, le couple avait une méthode qui consistait à approcher des adolescentes en se liant d'amitié avec elles et en s'intéressant à elles. Epstein et Maxwell resserraient ensuite les liens et les emmenaient au cinéma et faire des emplettes.

Ghislaine Maxwell incitait ensuite les victimes à accepter des offres de Jeffrey Epstein qui proposait de payer leurs études ou des voyages de façon à ce qu’elles se sentent en état de dette morale envers lui.

Maxwell tentait pour sa part de normaliser les agressions sexuelles qui s'ensuivaient auprès des victimes en discutant de sujets sexuels avec elles, allant même jusqu’à se dévêtir devant les jeunes filles et à assister, voire à participer, aux relations sexuelles qu'elles avaient avec Epstein.

Elle a attiré des jeunes par la ruse, elle a gagné leur confiance avant de les diriger tout droit dans le piège tendu par Epstein. Audrey Strauss, procureure par intérim du district sud de New York

Jeffrey Epstein qui avait fait fortune dans la gestion de fonds spéculatifs avait été arrêté en juillet 2019 sur le tarmac d’un aéroport du New Jersey, au retour d’un voyage en France, pour trafic sexuel et conspiration en vue de trafic sexuel, des accusations pour lesquelles il risquait 45 années d’emprisonnement.

Ghislaine Maxwell avait rencontré le financier Jeffrey Epstein au début des années 90 et vécu avec lui plusieurs années. L'homme d'affaires la payait aussi pour gérer ses multiples propriétés.

Dans un article paru en 2003 dans Vanity Fair, Jeffrey Epstein la présentait comme sa meilleure amie .

Ghislaine Maxwell, qui fréquentait assidûment les milieux mondains, s’était retirée de la vie publique après la mort d'Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule de prison le 10 août 2019 dans des circonstances troublantes. L’autopsie pratiquée sur la dépouille avait conclu à un suicide.

Une photo de Jeffrey Epstein qui apparaît dans le registre des délinquants sexuels de l'État de New York. Photo : Reuters

Le secrétaire américain à la Justice, William Barr, avait dénoncé à l'époque de graves irrégularités à la prison fédérale où était détenu le financier qui était soupçonné d'avoir fourni de nombreuses jeunes femmes à des personnalités connues et influentes pour des services sexuels.

Plusieurs théories du complot évoquées après sa mort suggèrent qu'Epstein aurait en fait été assassiné ou incité à se suicider pour protéger l'identité des célébrités et hommes de pouvoir avec qui il se livrait à ce trafic. Le FBI a ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort.

Les enquêteurs espèrent toujours un témoignage du prince Andrew

Le prince Andrew et Virginia Giuffre chez Ghislaine Maxwell en 2001. Photo : Virginia Roberts Giuffre

Dans des documents judiciaires datant du mois d'août 2019, une femme du nom de Virginia Roberts Giuffre, affirmait qu'Epstein l'aurait contrainte à avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew, duc d'York, lorsqu'elle avait 17 ans.

Le prince a toujours démenti ces allégations, mais la publication d'une photo le montrant en compagnie de la jeune femme et de Ghislaine Maxwell avait relancé les spéculations entourant la nature de ses rapports avec Jeffrey Epstein.

Les enquêteurs américains qui ont récemment accusé le deuxième fils de la reine Elizabeth II de faire semblant de vouloir coopérer avec eux espèrent toujours interroger le prince Andrew sur ses liens avec Jeffey Epstein et Ghislaine Maxwell.