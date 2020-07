Mesures d'urgence : un comité à l'Î.-P.-É. rejette des changements proposés

Le premier ministre Dennis King avait convoqué les députés pour une session parlementaire d'urgence, à la fin mai. Les débats ne devaient durer que deux ou trois jours, le temps d'adopter des changements à la loi provinciale sur les mesures d'urgence, notamment.

Mais voilà que six semaines plus tard, les élus siègent toujours. Et les changements proposés à la loi provinciale sur les mesures d'urgence viennent d'être rejetés par un comité parlementaire.

Ces changements auraient donné au Conseil des ministres le pouvoir de suspendre ou de modifier des lois provinciales sans vote à l'Assemblée législative pendant un état d'urgence. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bloyce Thompson, réclamait un tel amendement afin de permettre au gouvernement de réagir rapidement en cas de seconde vague de la pandémie de COVID-19.

Or, l'opposition à l'Assemblée législative y voyait plutôt un coup de force de la part des progressistes-conservateurs. Les verts et les libéraux, qui détiennent la majorité des sièges à Province House, ont exigé que le projet de loi soit examiné par un comité parlementaire.

Le président du comité, le député libéral Gord McNeilly, affirme que les commentaires du public qu'il a reçus étaient largement défavorables à la proposition du gouvernement. Le public n'était pas en faveur de ce projet de loi , soutient-il.

Un autre comité parlementaire à l'Île-du-Prince-Édouard étudie la possibilité de permettre à l'Assemblée législative de se réunir virtuellement en cas d'urgence. De telles rencontres ne peuvent avoir lieu en vertu des lois actuelles.

Gord McNeilly croit qu'il est préférable d'attendre les conclusions de ce deuxième comité avant d'accorder davantage de pouvoirs au Conseil des ministres.

Avec des renseignements de CBC