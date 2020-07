Une centaine de déménageurs délinquants mis à l'amende à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mené une opération de surveillance des déménagements entre 8 h et 15 h, ciblant particulièrement les conducteurs qui chargeaient leur véhicule ou remorque de manière non sécuritaire.

Des dizaines de contrevenants verront ainsi leur journée de déménagement coûter beaucoup plus cher que prévu.

Il y a eu à peu près une centaine de constats d'infraction et près de 90 avertissements qui ont été émis au cours de cette opération. Et il y a quand même deux véhicules qui ont été remorqués, soit un véhicule routier et une remorque, et puis une remorque a été saisie , énumère Pierre Poirier, porte-parole de la police de Québec.

Le service des contrôles routiers a pour sa part inspecté une quarantaine de véhicules lourds et remis 12 constats pour des non-conformités mécaniques.