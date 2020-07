Des Premières Nations demandent de l’aide pour assurer une rentrée sécuritaire

Le conseil affirme que le gouvernement n’a pas mis de fonds à sa disposition ni répondu aux questions concernant la prévention de la propagation de la COVID-19 dans les écoles des neuf Premières Nations du Nord de l’Ontario qu’il représente, malgré de multiples demandes.

Le chef Harvey Yesno, de la Première Nation Eabametoong, dit que la demande faite au gouvernement fédéral est urgente.

Le temps presse. Le mois de septembre va arriver rapidement, et nous n’avons pas les ressources nécessaires pour avoir des salles de classe fonctionnelles et sûres pour les enseignants et les élèves.

Harvey Yesno, chef de la Première Nation Eabametoong