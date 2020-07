Nominations aux prix Artis 2020 : District 31 et Sarah-Jeanne Labrosse mènent la course

Même si le traditionnel Gala Artis a été annulé à cause de la pandémie , TVA a dévoilé les 65 artistes en nomination dans 16 catégories. La populaire série District 31 ainsi que la comédienne et animatrice Sarah-Jeanne Labrosse sont en tête avec respectivement cinq et quatre nominations.

La série District 31 mène le bal et obtient cinq nominations dans les catégories des rôles masculin et féminin pour les dramatiques annuelles. La comédienne Catherine St-Laurent ainsi que les comédiens Michel Charette, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme et Gildor Roy se distinguent. D'ailleurs, la catégorie du rôle masculin pour les séries dramatiques saisonnières est presque entièrement dominée par les comédiens de District 31. Seul Roy Dupuis est finaliste pour une autre série, Toute la vie.

La série Léo décroche trois nominations pour les comédiens Fabien Cloutier et Marc Labrèche ainsi que pour la comédienne Anne Dorval dans les catégories comédies.

Fabien Cloutier, Hubert Proulx et Steve Laplante dans la série « Léo », diffusée sur les ondes de TVA. Photo : TVA

Plusieurs séries reçoivent deux nominations : Boomerang, Les pays d'en haut, Cerebrum, Ruptures, En tout cas, Alerte Amber, Épidémie et Toute la vie.

Le public reste fidèle. Trois comédiennes qui étaient en nomination pour des rôles dans des séries l’an dernier le sont encore, mais pour d’autres séries. Hélène Bourgeois-Leclerc était finaliste pour District 31, qu’elle a quittée. Elle est en nomination pour Toute la vie dans la même catégorie.

Même chose pour Sophie Prégent, qui était finaliste pour Cheval Serpent l’année dernière et Alerte Amber en 2020. Le rôle de Julie Le Breton dans la série Épidémie lui vaut aussi une nomination, comme l’an dernier, pour son rôle dans Les pays d’en haut.

Toutefois, Guylaine Tremblay n’est pas en nomination dans la catégorie personnalité de l’année pour la première fois depuis 2012.

Coup d’œil sur les favoris

Plusieurs personnalités du petit écran obtiennent plus d'une nomination, dont Sarah-Jeanne Labrosse, qui est finaliste dans quatre catégories pour son rôle de Donalda dans Les pays d'en haut, pour la série jeunesse Le chalet et l'animation de Révolution. Elle est également nommée comme personnalité de l'année.

Une scène du dernier épisode de la saison de « District 31 » Photo : Aetios production

Michel Charette obtient également trois nominations, dont celle de personnalité de l'année, en compagnie de son collègue de District 31 Gildor Roy. Vincent-Guillaume Otis, qui interprète le sergent-détective Patrick Bissonnette dans District 31, est également nommé pour son rôle dans la série Ruptures. Mélissa Désormeaux-Poulin, qui jouait le rôle principal dans cette série qui a pris fin l'automne dernier, est aussi en lice. La comédienne est également citée dans la catégorie personnalité féminine de l'année.

Claude Legault, Charles Lafortune, France Beaudoin, Véronique Cloutier et Maripier Morin sont également en nomination à deux reprises.

Si le gala, qui devait se tenir en mai, a été annulé à cause de la COVID-19, TVA a souligné, par voie de communiqué, que les prix Artis seraient remis dans une toute nouvelle formule respectant les directives gouvernementales. En raison de la situation que nous connaissons, c’est dans une formule intime et différente que les [lauréats et lauréates] recevront leur trophée. Les détails quant à la remise des prix seront annoncés dans les prochaines semaines.

Johane Despins, Denis Gagné et François Sanche nommés

Les visages de l’information de Radio-Canada sont à l’honneur cette année encore. Dans la catégorie de la meilleure animation de bulletin de nouvelles, Céline Galipeau, Pascale Nadeau et Patrice Roy affrontent Pierre Bruneau et Sophie Thibault, comme l'an dernier.

Anne-Marie Dussault et Charles Tisseyre se mesurent encore à Mario Dumont et à Denis Lévesque pour le prix de la meilleure animation d'une émission d’affaires publiques, mais l'animateur de La facture, François Sanche, fait son entrée dans la catégorie à leurs côtés.

Quant à la meilleure animation d’émission de service, Johane Despins et Denis Gagné, de L'épicerie, se mesurent à Marie-Claude Barrette, Gino Chouinard et Pierre-Yves McSween.