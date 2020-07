Une fête en demi-teintes pour de nouveaux Canadiens à Windsor

Alors qu'un peu partout on souligne la fête du Canada d'une façon un peu particulière en raison de la pandémie, des néo-Canadiens sont ravis de faire partie des festivités, même si celles-ci se déroulent de façon virtuelle et dans l'intimité familiale.

Le rêve de vivre ce jour en tant que citoyen à part entière est enfin devenu une réalité.

Être canadien, c’est un privilège. Il y a une année plus ou moins que je suis devenu Canadien, tout comme mon épouse ainsi que notre fils , rappelle fièrement Alphonse Ngolo, originaire du Congo Brazzaville.

Il célèbre pour la première fois la fête du Canada en tant que citoyen.

C’est donc avec allégresse que nous sommes en train de célébrer ce jour exceptionnel pour lequel nous rendons toujours grâce à Dieu, en petit regroupement, en famille, avec quelques amis. Alphonse Ngolo

Avoir un passeport canadien en poche est une source de fierté

Je me sens très content d’avoir une deuxième nationalité, mais aussi un passeport , explique Adrien Nihorimbere originaire du Burundi.

Voyager et vaquer à mes activités en tant que Canadien sans que quelque chose puisse m'empêcher de vaquer à toutes mes activités comme tout Canadien. Adrien Nihorimbere

La pandémie a gâché la fête; un tour sur Riverside suffit.

Christa Ndibanje et son époux ainsi que leurs trois jeunes enfants espéraient voyager dans d’autres provinces, notamment puisque cette fête a lieu pendant les vacances d’été.

Le contexte, les a toutefois forcés rester chez eux. Ils espèrent, tard dans la soirée, ils pourront se contenter de probables feux d’artifices sur les bords de la rivière Détroit.