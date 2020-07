Baie-Comeau et Sept-Îles auront des bâtiments dédiés au dépistage de la COVID-19

Les cliniques de dépistage de la COVID-19, qui sont présentement installées dans les grands arénas de Sept-Îles et Baie-Comeau, seront relocalisées dans des bâtiments adjacents aux hôpitaux des deux villes.

Durant la première vague de la pandémie, le centre Henry-Leonard de Baie-Comeau et l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles avaient été transformés en clinique de dépistage au volant par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux prévoit maintenant construire des bâtiments attenants aux deux plus grands hôpitaux de la Côte-Nord pour remplir cette mission. Ces constructions, qui doivent avoir une durée de vie de 24 mois, permettront le dépistage au volant, mais aussi à pied, des patients.

L’avantage que ça va avoir, c’est qu’on va se rapprocher de nos infrastructures sans nécessairement être en cohabitation avec l’installation. On va plutôt occuper un endroit attenant à l’hôpital pour séparer les cliniques de prélèvements de tous les autres besoins en centre hospitalier , explique le directeur des services techniques, de l’hôtellerie et de la logistique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Danny Gagnon.

Ces installations rigides avec une structure de bois seront chauffées, aérées et isolées. Le CISSS prévoit qu'elles devront idéalement être utilisées durant toutes les saisons jusqu’à ce qu’un vaccin contre la COVID-19 soit développé.

À Baie-Comeau, l’infrastructure devrait se trouver sur le boulevard Joliet, près du garage des ambulances.

Selon M. Gagnon, des discussions avec la Municipalité de Baie-Comeau doivent encore avoir lieu pour déterminer si l’aménagement du boulevard Joliet peut être modifié pour éviter de nuire à la circulation des ambulances.

L'hôpital Le Royer de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le déménagement de la clinique est, pour l’instant, prévu le 3 août.

Il permettra aussi au Drakkar de Baie-Comeau, occupant habituel du centre Henry-Leonard, d’en reprendre l’usage. Du 3 au 7 août, l’organisation sportive prévoit d’ailleurs y tenir son école de hockey annuelle.

Stratégie similaire à Sept-Îles

À Sept-Îles, l’annexe de dépistage sera construite sur la rue Père-Divet. Elle sera voisine d’une entrée de l’hôpital plutôt que du garage ambulancier, comme à Baie-Comeau.

La transition entre l’aréna Guy-Carbonneau et cette nouvelle clinique devrait se faire dès le 9 juillet, indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

L'hôpital de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

La construction de la clinique de Sept-Îles devrait débuter le 2 juillet alors que celle de Baie-Comeau pourrait commencer vers la mi-juillet.