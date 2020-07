Une succursale de la SQDC à Rouyn-Noranda

Les travaux pour la construction de la succursale, qui sera située sur le boulevard Rideau, ont débuté lundi. Le bâtiment actuel sera démoli pour en construire un nouveau.

Selon Vanessa Roland, conseillère en communications à la SQDC, la succursale devrait ouvrir ses portes au début de l’hiver 2021 si tout se déroule bien.

Ça peut prendre plus de temps construire, peut-être que les embauches vont prendre plus de temps, donc on n’a pas de boule de cristal, mais on est assez confiant que au début de l’hiver 2021 on va être rendu à l’ouverture à Rouyn-Noranda, dit-elle.

L’ouverture de cette nouvelle succursale de la SQDC devrait créer entre 15 et 20 emplois.

Après la construction du bâtiment, qui aura une superficie entre 2 200 et 2 500 pieds carrés, suivront l’aménagement intérieur, l’embauche d’employés et leur formation.

On va rentrer en phase d’embauche peut-être deux à trois mois avant l’ouverture , indique Vanessa Roland.

Les futurs employés recevront une formation d’une centaine d’heures, élaborée en collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux.