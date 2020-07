Projet d'hôtel au quai Paquet : Lévis a séduit les sceptiques

La Ville a tenu mardi soir une soirée d’information et de préconsultation pour le projet hôtelier d’une centaine de chambres.

L’objectif de la rencontre était d’aider la Ville à peaufiner le projet en tenant compte des préoccupations des citoyens consultés , a précisé l’attachée de presse du maire Gille Lehouillier, Geneviève Côté.

Les citoyens de la rue Fraser, sur le haut de la falaise donnant sur le quai, avaient soulevé dans le passé plusieurs préoccupations quant à l’ampleur du projet qui verra le jour dans leur cour arrière.

En mai 2019, le maire avait indiqué que le projet pourrait déroger au Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Vieux-Lévis en raison de sa hauteur qui dépasserait la limite de 22 mètres, soit 7 étages.

Selon le PPU du Vieux-Lévis, le bâtiment à vocation hôtelière doit avoir un maximum de 22 mètres. Photo : Radio-Canada

Au terme de la rencontre, ceux qui étaient prêts à s’opposer à tout bâtiment qui ne respecterait pas les règles d’urbanisme ont finalement été convaincus.

On allait défendre la beauté et l’harmonie du secteur, mais on sent que le promoteur et les architectes ont travaillé fort. Je suis fier du travail accompli , a commenté un citoyen de la rue Fraser, Maxim Boisseau.

Deux options

Deux projets ont été présentés par la Ville de Lévis, dont une qui nécessiterait une consultation publique pour permettre de surpasser la limite de 22 mètres.

Le plan B ne respecte pas la hauteur, mais c’est nettement plus beau , a indiqué Pascal Robichaud, un citoyen qui s’est montré satisfait du choix de la firme d’architecte retenue dans ce projet.

Le plan A respecte le PPU. Il est toutefois moins élaboré et offrirait moins de mesures d’atténuation du bruit causé par le système de ventilation et par la salle mécanique.

La cinquantaine de résidents présents à la rencontre ont d’ailleurs voté unanimement en faveur de l’option B .

Ils ont refait le design en s’assurant que les citoyens qui habitent en haut n’aient pas de bruit. Pascal Robichaud, résident de Lévis

Le Lévisien est convaincu que l’hôtel à lui seul deviendra une destination pour les touristes qui souhaite visiter la région.

Le projet pourrait devenir le plus bel hôtel dans la région de Québec , dit-il en soulevant que le Château Frontenac fait partie d’une classe à part.

Des touristes admirent le Château Frontenac à partir du quai Paquet à Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Consultation publique en septembre

Le promoteur retenu pour développer un complexe hôtelier en face du quai Paquet est Pierre Gagné. Le président de Construction L.P.G. est notamment derrière la construction de l’hôtel Four Points by Sheraton à Lévis et du Centre des congrès et d’expositions de Lévis.

Une firme d’architecture québécoise est aussi partenaire dans le projet. Ceux-ci prendront les prochains mois pour élaborer les plans finals de l’hôtel, en considérant les commentaires des citoyens rencontrés mardi.

L'hôtel doit inclure un restaurant haut de gamme, des commerces à vocation touristique au rez-de-chaussée et suffisamment de places de stationnement pour répondre aux besoins du complexe.

La consultation publique se tiendra en septembre.